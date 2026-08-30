{"_id":"6a93fef98f15b83ac20cd219","slug":"kagiso-rabada-set-to-miss-south-africa-s-test-series-against-australia-due-to-grade-three-hamstring-tear-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका: रबाडा दो महीने के लिए बाहर? जानें क्या है पूरा मामला","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा दाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट के कारण इस हाई-प्रोफाइल सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी चोट इतनी गंभीर है कि उनके करीब दो महीने तक मैदान से दूर रहने की संभावना है।

ग्रेड-3 हैमस्ट्रिंग टियर ने बढ़ाई मुश्किल

31 वर्षीय रबाडा को अपने विंटर कंडीशनिंग प्रोग्राम के दौरान दाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी। मेडिकल जांच में उनकी चोट ग्रेड-3 टियर की निकली है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और लायंस के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड ने पुष्टि की कि रबाडा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। डोनाल्ड ने कहा, 'वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी टेस्ट मैचों से भी बाहर रहने वाले हैं।' शुरुआत में उम्मीद थी कि रबाडा 10 सितंबर से बोलैंड के खिलाफ लायंस के चार दिवसीय घरेलू मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल आकलन के बाद उनकी वापसी की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

नौ अक्तूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज नौ अक्तूबर को डरबन में होगा। इसके बाद 18 अक्तूबर से गकेबरहा और 27 अक्तूबर से केपटाउन में मुकाबले खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगी। इसका पहला मुकाबला 24 सितंबर को डरबन के किंग्समीड में होगा। रबाडा के लिए वनडे सीरीज में खेलना भी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में उनकी अनुपस्थिति लगभग तय मानी जा रही है।

विज्ञापन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार है रिकॉर्ड

रबाडा की गैरमौजूदगी दक्षिण अफ्रीका के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ 11 टेस्ट में 58 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 21.39 रहा है। 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लॉर्ड्स में खेले गए उस फाइनल में उन्होंने मैच में कुल नौ विकेट (9/110) हासिल किए थे। कुल मिलाकर रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 73 टेस्ट में 340 विकेट लिए हैं।

नांद्रे बर्गर की फिटनेस पर भी नजर

दक्षिण अफ्रीका की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की फिटनेस पर भी नजर बनाए हुए है। बर्गर फिलहाल पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं। ऐसे में प्रोटियाज के लिए गेंदबाजी विभाग में विकल्प तैयार रखना जरूरी होगा। हालांकि टीम के पास युवा तेज गेंदबाजों के रूप में कुछ विकल्प मौजूद हैं।