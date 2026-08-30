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Hindi News ›   Cricket ›   Kagiso Rabada Set to Miss South Africa’s Test Series Against Australia Due to Grade-Three Hamstring Tear

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका: रबाडा दो महीने के लिए बाहर? जानें क्या है पूरा मामला

Sun, 30 Aug 2026 03:29 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, केप टाउन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, केप टाउन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 30 Aug 2026 03:29 PM IST
सार

दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा दाएं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-3 टियर के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं। रबाडा के करीब दो महीने तक मैदान से दूर रहने की उम्मीद है। उनकी गैरमौजूदगी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण को बड़ा झटका लगा है।

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Kagiso Rabada Set to Miss South Africa’s Test Series Against Australia Due to Grade-Three Hamstring Tear
कगिसो रबाडा - फोटो : ANI

विस्तार
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दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा दाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट के कारण इस हाई-प्रोफाइल सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी चोट इतनी गंभीर है कि उनके करीब दो महीने तक मैदान से दूर रहने की संभावना है।
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ग्रेड-3 हैमस्ट्रिंग टियर ने बढ़ाई मुश्किल
31 वर्षीय रबाडा को अपने विंटर कंडीशनिंग प्रोग्राम के दौरान दाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी। मेडिकल जांच में उनकी चोट ग्रेड-3 टियर की निकली है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और लायंस के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड ने पुष्टि की कि रबाडा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। डोनाल्ड ने कहा, 'वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी टेस्ट मैचों से भी बाहर रहने वाले हैं।' शुरुआत में उम्मीद थी कि रबाडा 10 सितंबर से बोलैंड के खिलाफ लायंस के चार दिवसीय घरेलू मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल आकलन के बाद उनकी वापसी की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है।
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नौ अक्तूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज नौ अक्तूबर को डरबन में होगा। इसके बाद 18 अक्तूबर से गकेबरहा और 27 अक्तूबर से केपटाउन में मुकाबले खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगी। इसका पहला मुकाबला 24 सितंबर को डरबन के किंग्समीड में होगा। रबाडा के लिए वनडे सीरीज में खेलना भी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में उनकी अनुपस्थिति लगभग तय मानी जा रही है।
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार है रिकॉर्ड
रबाडा की गैरमौजूदगी दक्षिण अफ्रीका के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ 11 टेस्ट में 58 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 21.39 रहा है। 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लॉर्ड्स में खेले गए उस फाइनल में उन्होंने मैच में कुल नौ विकेट (9/110) हासिल किए थे। कुल मिलाकर रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 73 टेस्ट में 340 विकेट लिए हैं।

नांद्रे बर्गर की फिटनेस पर भी नजर
दक्षिण अफ्रीका की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की फिटनेस पर भी नजर बनाए हुए है। बर्गर फिलहाल पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं। ऐसे में प्रोटियाज के लिए गेंदबाजी विभाग में विकल्प तैयार रखना जरूरी होगा। हालांकि टीम के पास युवा तेज गेंदबाजों के रूप में कुछ विकल्प मौजूद हैं।

कोएत्जी, मफाका और बॉश पर नजर
जेराल्ड कोएत्जी ने हाल में बांग्लादेश ए के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ए की ओर से शानदार प्रदर्शन किया और मैच में 4/60 के आंकड़े दर्ज किए। इसके अलावा क्वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश भी टेस्ट टीम में जगह के दावेदारों में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ऐसे में आगामी टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगी। रबाडा की गैरमौजूदगी ने निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका की चुनौती बढ़ा दी है, लेकिन टीम की युवा तेज गेंदबाजी इकाई के पास अब खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा।
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