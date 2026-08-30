दलीप ट्रॉफी: नॉर्थ जोन की पहली पारी सस्ते में ऑलआउट, कावेरप्पा की शानदार गेंदबाजी; दक्षिण जोन को शुरुआती झटके
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 30 Aug 2026 07:43 PM IST
सार
दक्षिण और उत्तर जोन के बीच दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दिन उत्तर जोन की पहली पारी सस्ते में आउट हुई। वहीं, दक्षिण जोन की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है।
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विस्तार
कर्नाटक के तेज गेंदबाज विद्वत कावेरप्पा के चार विकेट की मदद से दक्षिण क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन उत्तर क्षेत्र को पहली पारी में 195 रन पर समेट दिया। कावेरप्पा ने 66 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि केरल के एमडी निधीश ने 36 रन देकर दो और तनय त्यागराजन ने 31 रन देकर दो विकेट चटकाए। कवुरी साईतेजा और श्रेयस गोपाल को भी एक-एक सफलता मिली।
अच्छी नहीं रही दक्षिण क्षेत्र की शुरुआत
पहली पारी में दक्षिण क्षेत्र की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और दिन का खेल खत्म होने तक उसने दो विकेट पर 40 रन बनाए। स्टंप्स के समय नारायण जगदीसन 34, जबकि कप्तान तिलक वर्मा बिना खाता खोले क्रीज पर थे। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण क्षेत्र पहली पारी में उत्तर क्षेत्र से 155 रन पीछे था और उसके आठ विकेट बचे हुए है। अंशुल कंबोज (नौ रन पर एक विकेट) ने अनुभवी रिकी भुई (5) को बोल्ड किया, जबकि गुरनूर बरार (12 रन पर एक विकेट) ने शेख रशीद (शून्य) को पगबाधा आउट कर उत्तर क्षेत्र को कुछ राहत दी।
पहले दिन गिरे कुल 12 विकेट
बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान नंबर दो पर खेले जा रहे मुकाबले के पहले दिन गिरे 12 विकेटों में से आठ तेज गेंदबाजों के खाते में गए। उत्तर क्षेत्र की ओर से जम्मू-कश्मीर के सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल ने 182 गेंदों पर 76 रन की जुझारू पारी खेली जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे।
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निधीश ने टीम में यश ढुल की जगह बनाने वाले सनत सांगवान को 10 रन पर पवेलियन भेजा, जबकि साईतेजा ने आयुष दोसाजा (23) का विकेट लिया। त्यागराजन ने आयुष बडोनी (2) को स्टंप कराया और फिर उत्तर क्षेत्र के कप्तान कन्हैया वाधवान (35) को बोल्ड किया। कावेरप्पा ने पारी के अंतिम दौर में इकबाल को शॉर्ट गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराकर उत्तर क्षेत्र की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई।
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अच्छी नहीं रही दक्षिण क्षेत्र की शुरुआत
पहली पारी में दक्षिण क्षेत्र की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और दिन का खेल खत्म होने तक उसने दो विकेट पर 40 रन बनाए। स्टंप्स के समय नारायण जगदीसन 34, जबकि कप्तान तिलक वर्मा बिना खाता खोले क्रीज पर थे। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण क्षेत्र पहली पारी में उत्तर क्षेत्र से 155 रन पीछे था और उसके आठ विकेट बचे हुए है। अंशुल कंबोज (नौ रन पर एक विकेट) ने अनुभवी रिकी भुई (5) को बोल्ड किया, जबकि गुरनूर बरार (12 रन पर एक विकेट) ने शेख रशीद (शून्य) को पगबाधा आउट कर उत्तर क्षेत्र को कुछ राहत दी।
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पहले दिन गिरे कुल 12 विकेट
बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान नंबर दो पर खेले जा रहे मुकाबले के पहले दिन गिरे 12 विकेटों में से आठ तेज गेंदबाजों के खाते में गए। उत्तर क्षेत्र की ओर से जम्मू-कश्मीर के सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल ने 182 गेंदों पर 76 रन की जुझारू पारी खेली जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे।
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निधीश ने टीम में यश ढुल की जगह बनाने वाले सनत सांगवान को 10 रन पर पवेलियन भेजा, जबकि साईतेजा ने आयुष दोसाजा (23) का विकेट लिया। त्यागराजन ने आयुष बडोनी (2) को स्टंप कराया और फिर उत्तर क्षेत्र के कप्तान कन्हैया वाधवान (35) को बोल्ड किया। कावेरप्पा ने पारी के अंतिम दौर में इकबाल को शॉर्ट गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराकर उत्तर क्षेत्र की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई।