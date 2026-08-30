मंधाना का कीर्तिमान: महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज, किसे पीछे छोड़ा?

1 of 4 स्मृति मंधाना - फोटो : IANS

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भारतीय महिला टीम की अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बड़ा कीर्तिमान बना डाला है। भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है और इसी दौरान मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना ने इस मामले में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज के नाम है।

2 of 4 स्मृति मंधाना - फोटो : BCCI Women

सस्ते में आउट हुईं मंधाना

थाईलैंड के खिलाफ भारत को मंधाना के रूप में पहला झटका लगा जो रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं। मंधाना ने 10 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाए। मंधाना इस मैच में भले ही सस्ते में आउट हुईं, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान बना लिया। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना ने इस मामले में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है। बेट्स ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10740 रन बनाए हैं। अब मंधाना उनसे आगे निकल गई हैं। मंधाना से आगे अब भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 10868 रन बनाए हैं।



महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन खिलाड़ी रन मिथाली राज 10868 स्मृति मंधाना 10756* सूजी बेट्स 10740 शार्लोट एडवर्ड्स 10273 स्टेफनी टेलर 10007 थाईलैंड के खिलाफ भारत को मंधाना के रूप में पहला झटका लगा जो रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं। मंधाना ने 10 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाए। मंधाना इस मैच में भले ही सस्ते में आउट हुईं, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान बना लिया। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना ने इस मामले में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है। बेट्स ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10740 रन बनाए हैं। अब मंधाना उनसे आगे निकल गई हैं। मंधाना से आगे अब भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 10868 रन बनाए हैं।

3 of 4 स्मृति मंधाना - फोटो : BCCI Women

मंधाना का अंतरराष्ट्रीय करियर

मंधाना के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए नौ टेस्ट मैच में 788 रन बनाए हैं। वहीं, वनडे के 120 मुकाबलों में मंधाना के नाम 5411 रन हैं। मंधाना ने 172 टी20 मुकाबलों में 4557 रन बनाए हैं। मंधाना इस तरह भारत के लिए अब तक तीनों प्रारूप मिलाकर 10756 रन बना चुकी हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार्लोट एडवर्ड्स 10273 रन बनाकर चौथे और स्टेफनी टेलर 10007 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

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4 of 4 शेफाली वर्मा - फोटो : BCCI Women