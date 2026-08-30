इंग्लैंड ने अपने नाम की टेस्ट सीरीज: पाकिस्तान की बल्लेबाजी दूसरे मैच में भी फ्लॉप, लॉर्ड्स टेस्ट भी गंवाया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 30 Aug 2026 10:29 PM IST
सार
इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच 194 रनों से अपने नाम कर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।
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विस्तार
इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को चौथे दिन 194 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने 389 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी पारी चौथे दिन तीसरे सत्र में 194 रन पर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान ने इस तरह लॉर्ड्स टेस्ट गंवाया और सीरीज भी हार गई। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिनसन और जोश टंग ने दमदार गेंदबाजी की।
सऊद शकील की मेहनत पर फिर पानी
इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी चिंता का विषय रही है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 110 रन पर ऑलआउट होने के बाद दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। मध्य क्रम के बल्लेबाज सऊद शकील ने हालांकि, दमदार बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को जीत दिलाने की कोशिश की। लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं हो सकी। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन शकील ने ही बनाए, लेकिन वह शतक पूरा नहीं कर सके। शकील ने 97 रन बनाए, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ कोई नहीं निभा सका। पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि एक ही दिन में उसकी पूरी पारी ऑलआउट हो गई और मैच एक दिन पहले ही समाप्त हो गया।
मोहम्मद अब्बास की शानदार गेंदबाजी
इससे पहले, मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 208 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इंग्लैंड के लिए चौथे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सात विकेट पर 177 के स्कोर में सिर्फ नौ रन जोड़ने के बाद डेन लॉरेंस को मोहम्मद अब्बास ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा। लॉरेंस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 70 गेंदों में 7 चौके और दो छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। ओली रॉबिन्सन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज आठ रन बनाकर आउट हुए। जोश टंग इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। वह 12 रन बनाकर रनआउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से लॉरेंस की अर्धशतकीय पारी के अलावा, हैरी ब्रूक ने 34 रनों का योगदान दिया है, जबकि एमिलियो ने 31 रनों का योगदान दिया। जो रूट ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने दो-दो विकेट निकाले।
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सऊद शकील की मेहनत पर फिर पानी
इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी चिंता का विषय रही है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 110 रन पर ऑलआउट होने के बाद दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। मध्य क्रम के बल्लेबाज सऊद शकील ने हालांकि, दमदार बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को जीत दिलाने की कोशिश की। लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं हो सकी। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन शकील ने ही बनाए, लेकिन वह शतक पूरा नहीं कर सके। शकील ने 97 रन बनाए, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ कोई नहीं निभा सका। पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि एक ही दिन में उसकी पूरी पारी ऑलआउट हो गई और मैच एक दिन पहले ही समाप्त हो गया।
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मोहम्मद अब्बास की शानदार गेंदबाजी
इससे पहले, मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 208 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इंग्लैंड के लिए चौथे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सात विकेट पर 177 के स्कोर में सिर्फ नौ रन जोड़ने के बाद डेन लॉरेंस को मोहम्मद अब्बास ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा। लॉरेंस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 70 गेंदों में 7 चौके और दो छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। ओली रॉबिन्सन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज आठ रन बनाकर आउट हुए। जोश टंग इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। वह 12 रन बनाकर रनआउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से लॉरेंस की अर्धशतकीय पारी के अलावा, हैरी ब्रूक ने 34 रनों का योगदान दिया है, जबकि एमिलियो ने 31 रनों का योगदान दिया। जो रूट ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने दो-दो विकेट निकाले।
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