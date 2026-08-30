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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   INDW vs THAW Live Score: Women's Asia Cup 2026 India vs Thailand Women Match Scorecard Updates

IND W vs THA W Live Score: शेफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, भारत की दमदार शुरुआत

Sun, 30 Aug 2026 08:24 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 30 Aug 2026 08:24 PM IST
सार

IND W vs THA W Live Cricket Score Today: भारतीय महिला टीम का एशिया कप में सामना थाईलैंड से हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने उतरी है। भारत की नजरें इस मैच को जीतकर एशिया कप में विजयी शुरुआत करने पर है। 

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INDW vs THAW Live Score: Women's Asia Cup 2026 India vs Thailand Women Match Scorecard Updates
भारत बनाम थाईलैंड - फोटो : BCCI Women

विस्तार
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना महिला एशिया कप टी20 में थाईलैंड से हो रहा है। भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी जारी है। भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। फिलहाल शेफाली और प्रतिका रावल क्रीज पर हैं। भारत ने पावरप्ले में एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए। 
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एशिया कप में पिछले एक दशक से भारत का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी फॉर्म और प्रदर्शन में निरंतरता हासिल करने की होगी। भारत ने टी20 एशिया कप के 2016-17 से अब तक खेले गए पांच संस्करणों में तीन बार खिताब जीता है।
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मंधाना ने सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा
भारत को मंधाना के रूप में पहला झटका लगा जो रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं। मंधाना ने 10 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाए। मंधाना इस मैच में भले ही सस्ते में आउट हुईं, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान बना लिया। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना ने इस मामले में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है। बेट्स ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10740 रन बनाए हैं। अब मंधाना उनसे आगे निकल गई हैं। मंधाना से आगे अब भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 10868 रन बनाए हैं। 
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प्रतिका रावल का डेब्यू
प्रतिका रावल थाईलैंड के खिलाफ मैच से टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू कर रही हैं। टॉस से पहले प्रतिका को कैप पहनाई गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रतिका को कैप दी। प्रतिका के चयन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन वह आज आखिरकार भारत के लिए टी20 डेब्यू करने में सफल रहीं। 

थाईलैंड ने जीता टॉस
थाईलैंड की कप्तान थिपात्चा फुथावोंग ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हरमनप्रीत कौर ने बताया कि वह भी टॉस जीतती तो गेंदबाजी करने का फैसला लेतीं। हरमनप्रीत ने साथ ही प्रतिका के डेब्यू की भी पुष्टि की। 

दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, एन श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा। 

थाईलैंड: अपिसारा सुवानचोंराठी, नाटाकन चांतम, फानिता माया, नानापट कोंचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिदा सुथिरुआंग, नाओमी हेमिल्टन, सुलीपोर्न लाओमी, नानाफट चाएहान, सुनिदा चातुरोंग्राटाना, थिपात्चा फुथावोंग (कप्तान), ओनिचा काम्चोंफू।
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