{"_id":"6aab916460ce5be7fa05a1ce","slug":"india-vs-afghanistan-3rd-t20i-will-vaibhav-suryavanshi-get-a-chance-his-post-sparks-speculation-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम अफगानिस्तान: क्या आज आखिरी टी20 में खेलते नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी? खुद पोस्ट करके दिया संकेत","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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इस मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, वैभव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तीसरे टी20 में उनके खेलने की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। विज्ञापन

Final prep done ✅ pic.twitter.com/Arf1efMnlH — Vaibhav Sooryavanshi (@Vaibhavsooryava) September 17, 2026 विज्ञापन विज्ञापन इस मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, वैभव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तीसरे टी20 में उनके खेलने की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। अब उसकी नजरें तीसरा मैच जीतकर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने पर हैं।

वैभव की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

वैभव सूर्यवंशी ने मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा "Final prep done"। उनकी इस पोस्ट को तीसरे टी20 मुकाबले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबले में मौका देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, वैभव की पोस्ट से उनके प्लेइंग-11 में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। अंतिम फैसला टीम संयोजन और मैच से पहले कप्तान व टीम मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करेगा।

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव

अब सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं। यह दोनों खिलाड़ी एक ही प्रारूप में नियमित रूप से खेलते हैं और इसलिए वह भी विश्राम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में टीम प्रबंधन को बदलाव का फैसला करना होगा। ईशान किशन को विश्राम देकर सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करने का विकल्प भी मौजूद है। किशन ने राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से पहले दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र की कप्तानी की थी। सैमसन मौजूदा सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही टीम प्रबंधन चाहेगा कि अय्यर और तिलक वर्मा को क्रीज पर कुछ समय बिताने का मौका मिले, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में शीर्ष तीन बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बाकी बल्लेबाजों को खेलने का खास मौका नहीं मिला।