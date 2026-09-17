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Hindi News ›   Cricket ›   India vs Afghanistan 3rd T20I: Will Vaibhav Sooryavanshi Get a Chance? His Post Sparks Speculation

भारत बनाम अफगानिस्तान: क्या आज आखिरी टी20 में खेलते नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी? खुद पोस्ट करके दिया संकेत

Thu, 17 Sep 2026 12:36 PM IST
शिवम गर्ग स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 17 Sep 2026 12:36 PM IST
सार

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने इस चर्चा को हवा दी है। भारत पहले ही सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुका है।

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India vs Afghanistan 3rd T20I: Will Vaibhav Sooryavanshi Get a Chance? His Post Sparks Speculation
वैभव सूर्यवंशी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। अब उसकी नजरें तीसरा मैच जीतकर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने पर हैं।
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इस मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, वैभव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तीसरे टी20 में उनके खेलने की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।
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India vs Afghanistan 3rd T20I: Will Vaibhav Sooryavanshi Get a Chance? His Post Sparks Speculation
प्रैक्टिस करते वैभव। - फोटो : Amar Ujala Graphics
वैभव की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
वैभव सूर्यवंशी ने मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा "Final prep done"। उनकी इस पोस्ट को तीसरे टी20 मुकाबले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबले में मौका देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, वैभव की पोस्ट से उनके प्लेइंग-11 में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। अंतिम फैसला टीम संयोजन और मैच से पहले कप्तान व टीम मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करेगा।

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भारत बनाम अफगानिस्तान - फोटो : BCCI
बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव
अब सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं। यह दोनों खिलाड़ी एक ही प्रारूप में नियमित रूप से खेलते हैं और इसलिए वह भी विश्राम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में टीम प्रबंधन को बदलाव का फैसला करना होगा। ईशान किशन को विश्राम देकर सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करने का विकल्प भी मौजूद है। किशन ने राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से पहले दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र की कप्तानी की थी। सैमसन मौजूदा सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही टीम प्रबंधन चाहेगा कि अय्यर और तिलक वर्मा को क्रीज पर कुछ समय बिताने का मौका मिले, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में शीर्ष तीन बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बाकी बल्लेबाजों को खेलने का खास मौका नहीं मिला।

India vs Afghanistan 3rd T20I: Will Vaibhav Sooryavanshi Get a Chance? His Post Sparks Speculation
भारत बनाम अफगानिस्तान - फोटो : BCCI

सीरीज में भारत का दबदबा
भारत ने तीन मैचों की सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर 2-0 की बढ़त बना ली है। आखिरी मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं, अफगानिस्तान की कोशिश होगी कि वह आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करे।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11:
भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई। 
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदिन नईब, डारविश रसूली, अजमातुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी। 
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