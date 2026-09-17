कौन हैं नमन धीर और आकिब नबी?: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार वनडे टीम में मिली जगह, ऐसा है दोनों का रिकॉर्ड

नमन धीर का कैसा रहा है प्रदर्शन?

पंजाब के 26 वर्षीय बैटिंग ऑलराउंडर नमन धीर 2023-24 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2024 में आईपीएल डेब्यू किया था। उस सीजन उन्होंने सात मुकाबले खेले और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नाबाद 62 रन की पारी भी खेली।

2025 की नीलामी में उनकी फ्रेंचाइजी ने राइट-टू-मैच विकल्प के जरिए उन्हें फिर टीम में शामिल किया। नमन ने उस सीजन सभी 16 मैच खेले और 182.60 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 26.50 की औसत से 318 रन बनाए। हाल ही में पंजाब की घरेलू टी20 लीग में नमन धीर ने तूफानी बल्लेबाजी की। अमृतसर सूरमाज के लिए खेलते हुए नमन ने मोहाली किंग्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नमन ने 64 गेंदों पर 16 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 173 रन बनाए।

घरेलू क्रिकेट की बात करें तो नमन ने 20 फर्स्ट क्लास मैचों में 23.06 की औसत से 669 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं। 14 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 39 की औसत से 351 रन हैं। टी20 क्रिकेट में वह 61 मैचों में 1,222 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में नमन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 17, लिस्ट-ए में सात और टी20 क्रिकेट में आठ विकेट लिए हैं।