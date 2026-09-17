भारत vs अफगानिस्तान: तीसरे टी20 से पहले भारतीय टीम के लिए डिनर का आयोजन; अफगान खिलाड़ियों को लेकर क्या कहा?

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगान खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ खेलना हमेशा मजेदार रहता है। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ी आईपीएल में अफगान खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं, इसलिए दोनों टीमों के बीच अच्छी जान-पहचान है।ईशान ने कहा कि अफगान खिलाड़ी अच्छे इंसान हैं और उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने खास तौर पर मोहम्मद नबी का जिक्र किया और बताया कि मुंबई इंडियंस में उनके साथ खेलते हुए नबी ने बैटिंग सेशन में उनकी काफी मदद की थी। ईशान के मुताबिक, नबी अलग-अलग गेंदबाजों के खिलाफ रणनीति को लेकर भी अपने अनुभव साझा करते थे।

अफगान टीम की भूख और जज्बे से प्रभावित हैं ईशान

ईशान ने अफगानिस्तान की टीम की एक खासियत का जिक्र करते हुए कहा कि उसके खिलाड़ियों में आगे बढ़ने की जबरदस्त भूख और दृढ़ संकल्प है। उनके मुताबिक, जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, अफगान खिलाड़ी विकेट लेने और मुकाबले को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं।



अभिषेक शर्मा ने भी साझा किया अनुभव

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छा अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि अफगान टीम आक्रामक क्रिकेट खेलती है और उसके खिलाफ मुकाबले खिलाड़ियों को अपनी क्षमता परखने का मौका देते हैं। अभिषेक खुद सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने दिल्ली में खेले गए पहले टी20 में 32 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।



राजीव शुक्ला बोले- तीसरा मैच भी जीतेंगे

इस बीच बीसीसीआई उपाध्यक्ष और सांसद राजीव शुक्ला ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सीरीज अच्छी चल रही है और भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है। उन्हें उम्मीद है कि टीम तीसरा टी20 भी जीतकर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करेगी। भारत ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तीनों मुकाबले इसी मैदान पर आयोजित किए गए हैं।



डिनर में दिखी दोनों टीमों की दोस्ती

एसीबी की ओर से आयोजित यह डिनर भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्तों की झलक भी दिखाता है। कार्यक्रम में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान के अलावा ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी समेत कई चेहरे नजर आए। एसीबी अध्यक्ष मिरवाइस अशरफ खान ने राजीव शुक्ला और भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर को भी सम्मानित किया।