मानव सुथार: टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद काउंटी चैंपियनशिप में भी चमके, पांच विकेट लेकर दिलाई बड़ी जीत

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भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार शुरुआत करने वाले युवा स्पिनर मानव सुथार का शानदार फॉर्म जारी है। टीम इंडिया की टेस्ट ड्यूटी से लौटने के बाद सुथार ने काउंटी चैंपियनशिप में भी अपनी फिरकी का जलवा दिखाया। वारविकशायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने एसेक्स के खिलाफ दूसरी पारी में पांच विकेट झटककर टीम की आठ विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई। विज्ञापन



24 ओवर में झटके 5 विकेट

वारविकशायर की पहली पारी में सुथार को कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन एसेक्स की दूसरी पारी में उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। बाएं हाथ के स्पिनर ने 24 ओवर में 75 रन देकर पांच विकेट लिए। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने एसेक्स की पूरी टीम 189 रन पर सिमट गई। एसेक्स के 189 रन पर आउट होने के बाद वारविकशायर को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने महज 26 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। विज्ञापन

सुथार ने अहम बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

सुथार के पांच विकेट मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुए। उन्होंने पॉल वाल्टर को 42 रन के स्कोर पर आउट किया। इसके बाद चेल्म्सफोर्ड में अपना आखिरी मैच खेल रहे डीन एल्गर भी सुथार का शिकार बने। इसके अलावा उन्होंने मैट क्रिचली और जॉर्ज बेल को भी पवेलियन भेजा। पारी के आखिरी चरण में भी सुथार ने दो अहम विकेट लेकर एसेक्स की पारी को जल्द समेटने में मदद की। उनकी गेंदबाजी को क्रिस वोक्स का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने तीन विकेट हासिल किए।