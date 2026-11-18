{"_id":"6afda5d803a8a8e3c10dac88","slug":"smat-2026-round-up-bengal-beat-defending-champions-jharkhand-mumbai-bihar-and-vidarbha-register-wins-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राउंडअप: बंगाल ने गत विजेता झारखंड को हराया; मुंबई, विदर्भ, पंजाब और राजस्थान की जीत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2026 में बुधवार को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। बंगाल ने डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड को सात विकेट से हराया, जबकि मुंबई ने गोवा को मात देकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। बिहार ने दिल्ली के खिलाफ 225 रन का लक्ष्य हासिल किया। वहीं, विदर्भ, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र, बड़ौदा, हरियाणा और पुडुचेरी ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

विज्ञापन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2026 में बुधवार को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बंगाल ने डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड को सात विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि मुंबई ने गोवा को 18 रन से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। विदर्भ, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र, छत्तीसगढ़, बारोडा, हरियाणा और पुदुचेरी की टीमों ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। दिन के मुकाबलों में कई बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेलीं। छत्तीसगढ़ के विकल्प तिवारी ने शतक जड़ा, जबकि दिल्ली के यश धुल ने 125 रन बनाए। वहीं, बिहार ने 225 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर रोमांचक जीत दर्ज की।

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बंगाल ने डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड को हराया

ग्रुप ए के मुकाबले में बंगाल ने झारखंड को सात विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने सात विकेट पर 148 रन बनाए। विराट सिंह ने नाबाद 45 और शिखर मोहन ने 42 रन का योगदान दिया। जवाब में बंगाल ने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की 61 रन और अभिषेक पोरेल की 49 रन की पारियों की बदौलत 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

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मुंबई ने गोवा को दी मात

मुंबई ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में गोवा को 18 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम 207 रन पर ऑलआउट हो गई। मुसheer खान ने 44, सैराज पाटिल ने 40, मैक्सवेल स्वामीनाथन ने 28 और सूर्यकुमार यादव ने 25 रन बनाए। जवाब में गोवा की टीम 19 ओवर में 189 रन ही बना सकी। ललित यादव ने 41 गेंदों में 81 और दीपाराज गांवकर ने 48 रन की पारी खेली। मुंबई की जीत में सैराज पाटिल ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बल्ले से 21 गेंदों में 40 रन बनाने के बाद गेंदबाजी में 27 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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विदर्भ ने हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में हराया

ग्रुप डी में विदर्भ ने हैदराबाद के खिलाफ चार गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत दर्ज की। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 195 रन बनाए। तन्मय अग्रवाल ने 49 और कोडिमेला हिमतेजा ने 41 रन बनाए। जवाब में विदर्भ ने कप्तान अथर्व तायडे की शानदार 82 रन की पारी के दम पर 196 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

पंजाब और राजस्थान की दमदार जीत

ग्रुप बी में पंजाब ने रेलवे को आठ विकेट से हराया। रेलवे की टीम 19 ओवर में 168 रन पर सिमट गई। रवि सिंह ने 44 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने अनमोलप्रीत सिंह की 78 और उदय की 73 रन की तूफानी पारियों की बदौलत महज 13.5 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप ए में राजस्थान ने चंडीगढ़ को सात विकेट से हराया। चंडीगढ़ ने मनन वोहरा के 59 रन की मदद से सात विकेट पर 193 रन बनाए। राजस्थान ने अभिजीत तोमर की 42 गेंदों में 80 रन और कार्तिक शर्मा की 17 गेंदों में नाबाद 38 रन की पारी के दम पर 17.2 ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

महाराष्ट्र ने आखिरी गेंद पर दर्ज की जीत

ग्रुप सी में महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को दो विकेट से हराया। हिमाचल ने एकांत सेन के नाबाद 73 रन की बदौलत पांच विकेट पर 145 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए महाराष्ट्र को आखिरी गेंद पर जीत मिली। ऋषिकेश सोनवणे ने 42 और साहिल प्रकाश ने 35 रन बनाए, जबकि विक्की ओस्तवाल ने 18 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए टीम को जीत दिलाई।

बिहार ने 225 रन का लक्ष्य हासिल कर मचाया धमाल

बिहार ने दिल्ली के खिलाफ एक गेंद शेष रहते पांच विकेट से जीत दर्ज की। दिल्ली ने यश धुल की 59 गेंदों में 125 रन की विस्फोटक पारी के दम पर पांच विकेट पर 224 रन बनाए। धुल ने अपनी पारी में 16 चौके और सात छक्के लगाए। जवाब में बिहार ने आयुष लोहारुका के 22 गेंदों में 50 और बिपिन सौरभ के 19 गेंदों में 49 रन की बदौलत 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यह बिहार की लगातार दूसरी जीत रही।

छत्तीसगढ़ ने ओडिशा को 51 रन से हराया

ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान विकल्प तिवारी ने 56 गेंदों में 119 रन की शतकीय पारी खेली। जवाब में ओडिशा की टीम आठ विकेट पर 177 रन ही बना सकी। कार्तिक बिस्वाल ने 57 रन बनाए।

आंध्र ने केरल को 29 रन से हराया

ग्रुप सी के मुकाबले में आंध्र ने सात विकेट पर 225 रन बनाए। सीरम वेंकट राहुल ने 64 और शेख रशीद ने 39 गेंदों में 60 रन बनाए। जवाब में केरल की टीम पांच विकेट पर 196 रन ही बना सकी। अब्दुल बासित ने 35 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन 13 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए।

बड़ौदा ने 9.1 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश को आठ विकेट से हराते हुए दिन की सबसे एकतरफा जीत दर्ज की। यूपी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.1 ओवर में 92 रन पर ऑलआउट हो गई। समीर रिजवी ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। अतीत शेठ ने तीन विकेट लिए, जबकि हेमंत पुंडे और रसिख सलाम डार को दो-दो विकेट मिले। जवाब में बड़ौदा ने शाश्वत रावत के नाबाद 39 और अमित पासी के 38 रन की मदद से महज 9.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

हरियाणा ने तमिलनाडु को सात विकेट से हराया

हरियाणा ने तमिलनाडु को 124 रन पर समेटने के बाद सात विकेट से जीत दर्ज की। निशांत सिंधु और युजवेंद्र चहल ने तीन-तीन विकेट लिए। तमिलनाडु के लिए अमित सात्विक ने 17 गेंदों में 38 और बी. सचिन ने 27 रन बनाए। हरियाणा ने कप्तान अंकित राजेश कुमार के 43 और निशांत सिंधु के नाबाद 33 रन की बदौलत 16.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।