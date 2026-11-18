वीडियो: पत्रकार ने पूछा बाबर आजम के फॉर्म पर सवाल, भड़क गए कोच माइक हेसन; बोले- बस अब बहुत हो गया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 18 Nov 2026 10:13 PM IST
सार
पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की फॉर्म पर लगातार सवाल पूछे जाने से नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकार से कहा कि वह हर बार एक ही सवाल का जवाब देकर थक चुके हैं।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माइक हेसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो बैठे। बाबर आजम की खराब फॉर्म को लेकर लगातार सवाल पूछे जाने पर हेसन पत्रकार पर भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि वह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल का जवाब देते-देते थक चुके हैं और अब टीम के प्रदर्शन पर बात करना चाहते हैं।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की फॉर्म इन दिनों क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी विश्व कप को देखते हुए उनकी बल्लेबाजी और निरंतरता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कोच माइक हेसन से बाबर की फॉर्म को लेकर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा कि क्या बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशंसकों को चिंता करनी चाहिए या फिर उन्हें इस मामले में निश्चिंत रहना चाहिए? इस सवाल पर हेसन का जवाब काफी तीखा रहा।
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पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की फॉर्म इन दिनों क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी विश्व कप को देखते हुए उनकी बल्लेबाजी और निरंतरता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कोच माइक हेसन से बाबर की फॉर्म को लेकर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा कि क्या बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशंसकों को चिंता करनी चाहिए या फिर उन्हें इस मामले में निश्चिंत रहना चाहिए? इस सवाल पर हेसन का जवाब काफी तीखा रहा।
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'अब इन सवालों से तंग आ चुका हूं'
माइक हेसन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'सच कहूं तो अब मैं इन सवालों से तंग आ चुका हूं। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार एक ही सवाल पूछते हैं। बाबर टेस्ट क्रिकेट में करीब 50 की औसत से रन बना रहे हैं, इसलिए हमें उनकी फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं आपको वही जवाब दूंगा, जो पिछली बार दिया था।' उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम हर बार एक ही सवाल पर बात करना बंद कर सकते हैं और उस क्रिकेट पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस समय खेला जा रहा है? पाकिस्तान की टीम यहां अच्छा क्रिकेट खेल रही है। ऐसे में क्यों न हम उसी पर बात करें? अगला सवाल पूछिए।'
माइक हेसन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'सच कहूं तो अब मैं इन सवालों से तंग आ चुका हूं। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार एक ही सवाल पूछते हैं। बाबर टेस्ट क्रिकेट में करीब 50 की औसत से रन बना रहे हैं, इसलिए हमें उनकी फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं आपको वही जवाब दूंगा, जो पिछली बार दिया था।' उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम हर बार एक ही सवाल पर बात करना बंद कर सकते हैं और उस क्रिकेट पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस समय खेला जा रहा है? पाकिस्तान की टीम यहां अच्छा क्रिकेट खेल रही है। ऐसे में क्यों न हम उसी पर बात करें? अगला सवाल पूछिए।'
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Mike Hesson takes a dig at the journalist on asking question related to Babar Azam's form in every second press conference. VC: PCB #PAKvSL | #Cricket | #Pakistan | #MikeHesson | #BabarAzam https://t.co/CkiQUKbKXy— Khel Shel (@khelshel) November 18, 2026
श्रीलंका के खिलाफ बाबर का प्रदर्शन रहा साधारण
कोच माइक हेसन ने भले ही बाबर आजम का बचाव किया हो, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। सीरीज के पहले टेस्ट में बाबर ने पाकिस्तान की पहली पारी में 50 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उनके बल्ले से 34 रन निकले थे। वहीं, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में वह महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने पवेलियन भेजा। इस तरह बाबर आजम सीरीज की तीन पारियों में कुल 92 रन बना सके हैं। इस दौरान उनका औसत 30.66 का रहा है। यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा है। मेजबान टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की पहली पारी महज 98 रन पर समेट दी। इसके बाद बल्लेबाजी में कुछ शुरुआती झटकों के बावजूद पाकिस्तान ने शानदार वापसी की और पहली पारी में 325 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी घोरी ने सर्वाधिक 54 रन की पारी खेली, जबकि रजाउल्लाह ने केवल 32 गेंदों में 42 रन बनाकर टीम को तेज रन जुटाने में मदद की। श्रीलंका की ओर से लाहिरू कुमारा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 95 रन देकर पांच विकेट हासिल किए।
दूसरी पारी में भी पाकिस्तान के गेंदबाजों का दबदबा
पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने तीन विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए थे। श्रीलंका की टीम अभी भी पाकिस्तान से 153 रन पीछे थी। इस तरह दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी।
कोच माइक हेसन ने भले ही बाबर आजम का बचाव किया हो, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। सीरीज के पहले टेस्ट में बाबर ने पाकिस्तान की पहली पारी में 50 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उनके बल्ले से 34 रन निकले थे। वहीं, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में वह महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने पवेलियन भेजा। इस तरह बाबर आजम सीरीज की तीन पारियों में कुल 92 रन बना सके हैं। इस दौरान उनका औसत 30.66 का रहा है। यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा है। मेजबान टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की पहली पारी महज 98 रन पर समेट दी। इसके बाद बल्लेबाजी में कुछ शुरुआती झटकों के बावजूद पाकिस्तान ने शानदार वापसी की और पहली पारी में 325 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी घोरी ने सर्वाधिक 54 रन की पारी खेली, जबकि रजाउल्लाह ने केवल 32 गेंदों में 42 रन बनाकर टीम को तेज रन जुटाने में मदद की। श्रीलंका की ओर से लाहिरू कुमारा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 95 रन देकर पांच विकेट हासिल किए।
दूसरी पारी में भी पाकिस्तान के गेंदबाजों का दबदबा
पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने तीन विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए थे। श्रीलंका की टीम अभी भी पाकिस्तान से 153 रन पीछे थी। इस तरह दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी।