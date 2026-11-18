{"_id":"6afdd597654995acaa03d81d","slug":"pakistan-coach-mike-hesson-snaps-at-journalist-over-babar-azam-s-form-says-i-ve-had-enough-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पत्रकार ने पूछा बाबर आजम के फॉर्म पर सवाल, भड़क गए कोच माइक हेसन; बोले- बस अब बहुत हो गया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की फॉर्म पर लगातार सवाल पूछे जाने से नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकार से कहा कि वह हर बार एक ही सवाल का जवाब देकर थक चुके हैं।

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पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की फॉर्म इन दिनों क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी विश्व कप को देखते हुए उनकी बल्लेबाजी और निरंतरता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कोच माइक हेसन से बाबर की फॉर्म को लेकर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा कि क्या बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशंसकों को चिंता करनी चाहिए या फिर उन्हें इस मामले में निश्चिंत रहना चाहिए? इस सवाल पर हेसन का जवाब काफी तीखा रहा। विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माइक हेसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो बैठे। बाबर आजम की खराब फॉर्म को लेकर लगातार सवाल पूछे जाने पर हेसन पत्रकार पर भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि वह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल का जवाब देते-देते थक चुके हैं और अब टीम के प्रदर्शन पर बात करना चाहते हैं।

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'अब इन सवालों से तंग आ चुका हूं'

माइक हेसन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'सच कहूं तो अब मैं इन सवालों से तंग आ चुका हूं। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार एक ही सवाल पूछते हैं। बाबर टेस्ट क्रिकेट में करीब 50 की औसत से रन बना रहे हैं, इसलिए हमें उनकी फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं आपको वही जवाब दूंगा, जो पिछली बार दिया था।' उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम हर बार एक ही सवाल पर बात करना बंद कर सकते हैं और उस क्रिकेट पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस समय खेला जा रहा है? पाकिस्तान की टीम यहां अच्छा क्रिकेट खेल रही है। ऐसे में क्यों न हम उसी पर बात करें? अगला सवाल पूछिए।'

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Mike Hesson takes a dig at the journalist on asking question related to Babar Azam's form in every second press conference. VC: PCB #PAKvSL | #Cricket | #Pakistan | #MikeHesson | #BabarAzam https://t.co/CkiQUKbKXy — Khel Shel (@khelshel) November 18, 2026

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