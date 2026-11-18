{"_id":"6afdb2b6b9f66de4a605cbdf","slug":"india-team-penalised-for-breaching-the-icc-code-of-conduct-in-the-fifth-odi-against-new-zealand-news-in-hindi-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत vs न्यूजीलैंड: पांचवें वनडे में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, अब आईसीसी ने दी सजा; क्यों हुई कार्रवाई?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। माउंट माउंगानुई में 15 नवंबर को खेले गए इस मुकाबले में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण टीम इंडिया पर मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मुताबिक, भारतीय टीम निर्धारित समय में सात ओवर पीछे रह गई थी। समय में मिलने वाली छूट को शामिल करने के बाद भी टीम निर्धारित ओवर रेट हासिल नहीं कर सकी।

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हर ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना

आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत धीमी ओवर गति के मामले में खिलाड़ियों पर प्रत्येक ओवर की कमी के लिए उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, इस नियम के तहत अधिकतम जुर्माना मैच फीस का 50 प्रतिशत हो सकता है। भारत के मामले में सात ओवर की कमी के चलते खिलाड़ियों पर कुल 35 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

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श्रेयस अय्यर ने स्वीकार किया फैसला

इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने मैच रेफरी रंजन मदुगले की ओर से लगाए गए जुर्माने को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

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आखिरी वनडे में भारत ने दर्ज की 22 रन से जीत

जुर्माने की कार्रवाई के बीच भारतीय टीम ने पांचवें वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 22 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम शुरुआती झटकों से जूझती नजर आई। हालांकि, मध्यक्रम में ईशान किशन और अक्षर पटेल ने अहम योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 46-46 रन की पारियां खेलकर भारतीय टीम का स्कोर 209 रन तक पहुंचाया।