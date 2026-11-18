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आकाश चोपड़ा ने खुलासा किया है कि आईपीएल 2023 के दौरान सीएसके के एक खिलाड़ी ने एमएस धोनी के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें अपशब्द कहे थे। इसके बावजूद धोनी ने खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया, क्योंकि वह टीम की जीत में उसका योगदान अहम मानते थे।

विज्ञापन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं। लेकिन धोनी की कप्तानी का एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जो बताता है कि वह टीम की जीत के लिए अपने मान-सम्मान और अहंकार तक को पीछे रखने से नहीं हिचकते थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने 2023 आईपीएल सीजन से जुड़ा एक हैरान करने वाला खुलासा किया है।

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सीएसके के खिलाड़ी ने किया था अपशब्दों का इस्तेमाल

आकाश चोपड़ा के मुताबिक, आईपीएल 2023 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी ने कप्तान एमएस धोनी के साथ बदसलूकी की थी। उस खिलाड़ी ने धोनी को अपशब्द भी कहे थे। मामला इतना बढ़ गया था कि टीम के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने धोनी को सलाह दी थी कि वह उस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दें। हालांकि, धोनी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।

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धोनी ने अहंकार से ऊपर रखी टीम की जरूरत

आकाश चोपड़ा ने बताया कि धोनी ने उस खिलाड़ी के व्यवहार को गलत माना, लेकिन इसके बावजूद वह उसे टीम में बनाए रखने के पक्ष में थे। धोनी का मानना था कि खिलाड़ी भले ही गलत व्यवहार कर रहा हो, लेकिन वह टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभा सकता है।



चोपड़ा ने धोनी के हवाले से बताया, 'वह बेवकूफों जैसी हरकत कर रहा है, लेकिन कप्तान मैं हूं। अगर मैं अपने अहंकार को बीच में आने दूं तो उसके बैग पैक करवाकर उसे घर भेज सकता हूं। लेकिन वह मेरे काम आएगा। वह चेन्नई को जीत दिलाने में मदद करेगा। इसलिए कोई बात नहीं। मैं अपने आत्मसम्मान और अहंकार को पीछे रखूंगा और उसे खिलाता रहूंगा।' चोपड़ा ने धोनी के इस फैसले को शानदार बताया। हालांकि, उन्होंने उस खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं किया। धोनी के इस रवैये से साफ होता है कि उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान से ज्यादा टीम का हित मायने रखता था।

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धोनी की कप्तानी में सीएसके ने जीता था पांचवां आईपीएल खिताब

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई ने पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। धोनी की कप्तानी में टीम ने इससे पहले 2010, 2011, 2018 और 2021 में भी खिताब जीता था। धोनी की नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारतीय टीम को 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। वह दुनिया के इकलौते कप्तान हैं, जिन्होंने ये तीनों प्रमुख आईसीसी व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट जीते हैं।