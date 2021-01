इंग्लैंड की श्रीलंकाई धरती पर लगातार पांचवीं जीत, दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त

गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को सात विकेट से मात दी। इसी के साथ मेहमान अंग्रेजों ने दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। यह इंग्लैंड की श्रीलंकाई धरती पर लगातार पांचवीं टेस्ट जीत भी है। दोहरा शतक जड़ने वाले इंग्लिश कप्तान जो रूट मैच के हीरो रहे। चौथे दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 359 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 74 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने तीन विकेट खोकर पा लिया। जॉनी बेयरस्टो 35 और डन लॉरेंस 21 रन बनाकर नाबाद रहे।

