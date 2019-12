भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, वर्ल्ड कप में खेले सात खिलाड़ी बाहर

आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, डेविड वॉर्नर, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (उप कप्तान), पीटर हैंड्सकॉम्ब, जॉश हेजलवुड, मार्नस लाबुशाने, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, सीन एबॉट, एडम जाम्पा।

JUST IN: Australia's ODI squad to tour India next month #INDvAUS



Aaron Finch (c)

Sean Abbott

Ashton Agar

Alex Carey (vc)

Pat Cummins (vc)

Peter Handscomb

Josh Hazlewood

Marnus Labuschagne

Kane Richardson

Steven Smith

Mitchell Starc

Ashton Turner

David Warner

Adam Zampa