IND vs SA: पुजारा-रहाणे फिर से फ्लॉप, सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- हैप्पी रिटायरमेंट

पुजारा और रहाणे के फिर से फेल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों खिलाड़ियों को जमकर आलोचना की और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फटकार लगाई। फैंस ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया।

Congratulations Rahane & Pujara on a wonderful Test career ..... Will miss you in Whites Again. #Thankyoupujara #ThankyouRahane pic.twitter.com/MxmHLy8TUF

TIME TO BRING AGAIN #PURANE

Thank you pujara and rahane for your valuable contribution for indian team in the past. #INDvsSA pic.twitter.com/TnOLauFCaN