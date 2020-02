IND vs NZ: पहले टेस्ट में साहा की जगह पंत को मिली टीम में जगह, हर्षा भोगले ने जताई नराजगी

हर्षा ने इसके बाद अपने पहले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे गलत मत समझिए। यह पंत के बारे में नहीं है। आप टेस्ट में पांच बेहतरीन बल्लेबाज, चार बेहतरीन गेंदबाज, एक विकेटकीपर और छठे नंबर के लिए नंबर छह के लिए एक कोई अन्य कौशल के बारे में सोचते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा करे क्योंकि वो एक विशेष खिलाड़ी है, मगर साहा के लिए दुःख हुआ"।

Don't get me wrong. This isn't about Pant. Just think in tests you pick your best five batsmen, best four bowlers, best keeper and think about a secondary skill for number six, if at all. I hope he does well because he is a gifted young player but feel for Saha. #Lastword. https://t.co/OJwatdbLeb