इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स टेस्ट में चमके मोहम्मद अब्बास, 900 फर्स्ट-क्लास विकेट का आंकड़ा छुआ

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विज्ञापन इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दो विकेट लेते ही पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 900 विकेट पूरे कर लिए। अब्बास ने यह खास उपलब्धि अपने करियर के 393वीं फर्स्ट-क्लास मैच की पारी में हासिल की। वह 900 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं।

लॉर्ड्स में दो विकेट लेकर हासिल किया मुकाम इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीरीज में इंग्लैंड पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है।

मोहम्मद अब्बास ने मुकाबले में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे और बेन डकेट को आउट कर अपने 900 फर्स्ट-क्लास विकेट पूरे किए।

मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 900 विकेट करीब 20 की गेंदबाजी औसत से हासिल किए हैं।

उनका यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है।

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2009 में किया था फर्स्ट-क्लास डेब्यू

36 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने फरवरी 2009 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया था। करीब डेढ़ दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने लगातार अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्हें पाकिस्तान की ओर से पहली बार खेलने का मौका अप्रैल 2017 में मिला था।

टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड

अब्बास ने अब तक पाकिस्तान के लिए 32 टेस्ट मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 56 टेस्ट पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22 से ज्यादा की औसत से विकेट लिए हैं।



टेस्ट क्रिकेट में दर्ज रिकॉर्ड 121 विकेट

7 पांच विकेट हॉल

6 चार विकेट हॉल

1 मैच में 10 विकेट

विदेशों में 85 विकेट

विदेशी टेस्ट मैचों में भी अब्बास का प्रदर्शन खासा प्रभावशाली रहा है।

उन्होंने विपक्षी टीम के घर में 85 विकेट 23 से ज्यादा की औसत से लिए हैं। अब्बास ने अब तक पाकिस्तान के लिए 32 टेस्ट मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 56 टेस्ट पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22 से ज्यादा की औसत से विकेट लिए हैं।