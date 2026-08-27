इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स टेस्ट में चमके मोहम्मद अब्बास, 900 फर्स्ट-क्लास विकेट का आंकड़ा छुआ
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स टेस्ट में दो विकेट लेकर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 900 विकेट पूरे कर लिए। अब्बास के नाम 57 पांच विकेट हॉल और 14 बार 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।
विस्तार
- इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है।
- पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीरीज में इंग्लैंड पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है।
- मोहम्मद अब्बास ने मुकाबले में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे और बेन डकेट को आउट कर अपने 900 फर्स्ट-क्लास विकेट पूरे किए।
- मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 900 विकेट करीब 20 की गेंदबाजी औसत से हासिल किए हैं।
- उनका यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है।
- 900 विकेट
- 57 बार पांच विकेट लेने का कारनामा
- 35 बार चार विकेट
- 14 बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट
Mohammad Abbas reaches 900 FC wickets! 👏🏏— lightningspeed (@lightningspeedk) August 27, 2026
A phenomenal and staggering achievement. 🔥#ENGvPAK #PakistanCricket #Lords #London #EnglandCricket #MohammadAbbas pic.twitter.com/P82eWFqB19
36 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने फरवरी 2009 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया था। करीब डेढ़ दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने लगातार अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्हें पाकिस्तान की ओर से पहली बार खेलने का मौका अप्रैल 2017 में मिला था।
अब्बास ने अब तक पाकिस्तान के लिए 32 टेस्ट मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 56 टेस्ट पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22 से ज्यादा की औसत से विकेट लिए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में दर्ज रिकॉर्ड
- 121 विकेट
- 7 पांच विकेट हॉल
- 6 चार विकेट हॉल
- 1 मैच में 10 विकेट
- विदेशों में 85 विकेट
- विदेशी टेस्ट मैचों में भी अब्बास का प्रदर्शन खासा प्रभावशाली रहा है।
- उन्होंने विपक्षी टीम के घर में 85 विकेट 23 से ज्यादा की औसत से लिए हैं।
पाकिस्तान इस समय तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में अनुभवी मोहम्मद अब्बास से टीम को लॉर्ड्स टेस्ट में बड़ी उम्मीदें हैं। 900 फर्स्ट-क्लास विकेट का आंकड़ा पूरा करने के बाद अब उनकी नजर टेस्ट मैच में पाकिस्तान को वापसी कराने पर होगी।