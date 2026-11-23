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पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऋषभ पंत ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं, जो 2018 के सैंडपेपर विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर तंज कसें।

विज्ञापन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले साल होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले 2018 का सैंडपेपर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जो इस विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर मैदान में तंज कस सकते हैं। अश्विन ने कहा कि पंत विकेट के पीछे खड़े होकर इस मामले पर एक-दो टिप्पणियां कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पर छींटाकशी करते हैं, तो उन्हें भी कंगारू टीम से उसी अंदाज में जवाब मिलने की उम्मीद है।

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पंत ही कर सकते हैं सैंडपेपर विवाद पर टिप्पणी: अश्विन

जियोस्टार पर बातचीत के दौरान जब अश्विन से पूछा गया कि क्या आगामी टेस्ट सीरीज में भारतीय खिलाड़ी सैंडपेपर विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम पर तंज कस सकते हैं, तो उन्होंने कहा, 'क्या मैं इस बारे में बिल्कुल साफ-साफ बात कर सकता हूं? मुझे भारतीय ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक ही ऐसा खिलाड़ी नजर आता है, जो इस मामले पर कुछ टिप्पणी कर सकता है। वह ऋषभ पंत हैं, जो विकेट के पीछे खड़े रहते हैं। वह एक-दो बार कुछ कह सकते हैं।' हालांकि, अश्विन ने कहा कि अगर भारतीय टीम ऐसा करती है तो उन्हें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से भी पलटकर जवाब मिलने पर खुशी होगी, क्योंकि मैदान पर आक्रामक अंदाज में खेलना ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहचान रही है।

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अश्विन ने भारतीय टीम को दी अपनी क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह

अश्विन ने भारतीय टीम को सलाह दी कि उसे ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम की बजाय अपनी तैयारियों और टीम के प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय टेस्ट टीम के सामने खुद की कुछ चुनौतियां हैं। ऐसे में दूसरी टीम के बारे में सोचने से बेहतर है कि भारतीय खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दें। सीरीज में भारत की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि टीम की शुरुआत कैसी रहती है।

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2018 के सैंडपेपर विवाद पर क्या बोले अश्विन? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 का सैंडपेपर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। उस समय दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर पर एक-एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था।

हाल ही में उस विवाद को लेकर उस्मान ख्वाजा की किताब में हुए खुलासों और कैमरून बेनक्रॉफ्ट के बयानों ने फिर बहस छेड़ दी है। बेनक्रॉफ्ट ने दावा किया था कि टीम के सभी खिलाड़ियों को गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी थी।

इस मामले पर अश्विन ने कहा कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2018 में हुई घटना का बोझ उठाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'एक भारतीय के तौर पर जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं, मैंने वहां की संस्कृति और जीतने की उनकी इच्छाशक्ति की हमेशा तारीफ की है। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन 2018 में जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम की नहीं है। आखिर किससे गलती नहीं होती? हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं।'

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई की अश्विन ने की तारीफ

अश्विन ने सैंडपेपर विवाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई कार्रवाई की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अपने कप्तान और उपकप्तान पर प्रतिबंध लगाकर यह संदेश दिया था कि टीम के नेतृत्वकर्ताओं को अपनी टीम की गतिविधियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अश्विन के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और अपने खिलाड़ियों के लिए तय नैतिक मानकों को बनाए रखने की कोशिश की।