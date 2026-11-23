एशिया कप राइजिंग स्टार्स: भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला, यूएई के खिलाफ जीत दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दोहा Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Mon, 23 Nov 2026 03:21 PM IST
सार
भारत ए को एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए मंगलवार को यूएई के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। पाकिस्तान से 48 रन की हार के बाद भारतीय गेंदबाजों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव होगा। वहीं, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी की उम्मीद है। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 11.30 बजे शुरू होगा।
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विस्तार
एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस अहम मुकाबले में इंडिया ए की सबसे बड़ी चुनौती गेंदबाजी में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने की होगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 11.30 बजे शुरू होगा।
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पाकिस्तान से मिली हार
- भारत को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान ए के खिलाफ 48 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे थे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। खास बात यह रही कि टीम ने आखिरी 11 ओवर में पांच विकेट गंवाने के बावजूद 83 रन जोड़ दिए थे।
- भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। नियमित गेंदबाज हर्षित राणा, प्रिंस यादव और शाहबाज अहमद जहां प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे, वहीं पार्ट टाइम गेंदबाज आयुष बदोनी ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में यूएई के खिलाफ गेंदबाजों को एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा।
- हालांकि यूएई की टीम पाकिस्तान जैसी मजबूत नहीं है, लेकिन उसे हल्के में लेना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। यूएई ने ग्रुप चरण में पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देते हुए 245 रन पर ऑलआउट कर दिया था। इससे साफ है कि टीम में उलटफेर करने की क्षमता है।
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वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद
भारतीय टीम को युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 15 वर्षीय वैभव नेपाल के खिलाफ 26 और पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन ही बना सके हैं। ऐसे में उनसे बड़ी पारी की अपेक्षा रहेगी। ओपनिंग में उनके साथी अभिषेक शर्मा को अब तक ज्यादातर जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है।
भारत के लिए मजबूत शुरुआत करना भी बेहद जरूरी होगा। खासकर लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पिच पर बाद में गेंदबाजों को ग्रिप मिलने लगती है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कप्तान तिलक वर्मा को शतक बनाने के बावजूद रन गति बढ़ाने में परेशानी हुई थी।
भारतीय टीम को युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 15 वर्षीय वैभव नेपाल के खिलाफ 26 और पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन ही बना सके हैं। ऐसे में उनसे बड़ी पारी की अपेक्षा रहेगी। ओपनिंग में उनके साथी अभिषेक शर्मा को अब तक ज्यादातर जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है।
भारत के लिए मजबूत शुरुआत करना भी बेहद जरूरी होगा। खासकर लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पिच पर बाद में गेंदबाजों को ग्रिप मिलने लगती है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कप्तान तिलक वर्मा को शतक बनाने के बावजूद रन गति बढ़ाने में परेशानी हुई थी।
जीत से सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत
यूएई के खिलाफ जीत दर्ज करने पर भारत के तीन मैचों में चार अंक हो जाएंगे और टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ऐसे में भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
यूएई के खिलाफ जीत दर्ज करने पर भारत के तीन मैचों में चार अंक हो जाएंगे और टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ऐसे में भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें
- भारत ए: तिलक वर्मा (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, विराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, अरशद खान, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, हर्षित राणा और प्रिंस यादव।
- यूएई: बासिल हमीद (कप्तान), आफताब आलम, अंश टंडन, आर्यांश शर्मा, अयान मिस्बाह, अवैस अली शाह, एथन डिसूजा, इबरार अहमद, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शहजाद, नूरुल्लाह अयोबी, उमिद रहमान, सोहैब खान, उद्दिश सूरी और जाहिद अली।
इंडिया-ए बनाम यूएई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण से जुड़ी जानकारी
इंडिया-ए और यूएई के बीच यह मुकाबला कब खेला जाएगा?
यह मैच मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को खेला जाएगा।
यह मैच किस मैदान पर आयोजित किया जा रहा है?
यह मुकाबला दोहा (कतर) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारतीय समयानुसार मैच कितने बजे शुरू होगा?
मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 11.30 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटा पहले यानी दोपहर 11:00 बजे होगा।
टीवी पर इस मैच का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं?
भारत में इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। आप Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3 चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।
मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV) एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आप Amarujala.com पर भी मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और खबरें पढ़ सकते हैं।
इंडिया-ए और यूएई के बीच यह मुकाबला कब खेला जाएगा?
यह मैच मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को खेला जाएगा।
यह मैच किस मैदान पर आयोजित किया जा रहा है?
यह मुकाबला दोहा (कतर) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारतीय समयानुसार मैच कितने बजे शुरू होगा?
मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 11.30 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटा पहले यानी दोपहर 11:00 बजे होगा।
टीवी पर इस मैच का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं?
भारत में इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। आप Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3 चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।
मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV) एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आप Amarujala.com पर भी मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और खबरें पढ़ सकते हैं।