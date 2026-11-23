भारत बनाम न्यूजीलैंड: वेलिंगटन की पिच को लेकर क्या बोले कीवी कप्तान लाथम? कूकाबुरा गेंद पर भी सवाल उठाए
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 23 Nov 2026 04:57 PM IST
सार
भारत के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने वेलिंगटन की पिच को लेकर राय रखी। लाथम का कहना है कि वेलिंगटन की पिच पारंपरिक नहीं थी। उन्होंने साथ ही कूकाबुरा गेंद पर भी सवाल खड़े किए।
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विस्तार
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम का मानना है कि भारत के खिलाफ ड्रॉ छूटे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बेसिन रिजर्व की पिच अपने पारंपरिक स्वरूप से अलग थी और इसमें दूसरे दिन से ही गति और उछाल कम हो गई थी। लाथम ने कहा कि वेलिंगटन की पिच पर गेंदबाजों को वैसी मदद नहीं मिली जैसी कि वह उम्मीद कर रहे थे।
लाथम ने कहा, यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच की तरह नहीं थी, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच होती तो इसमें गति और उछाल होती लेकिन हमें दूसरे दिन से ही ऐसा देखने को नहीं मिला।
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लाथम ने कहा, यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच की तरह नहीं थी, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच होती तो इसमें गति और उछाल होती लेकिन हमें दूसरे दिन से ही ऐसा देखने को नहीं मिला।
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गेंदबाजों का किया समर्थन
न्यूजीलैंड के कप्तान का मानना है कि पिच की बदलती प्रकृति के बावजूद उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पिच से मिलने वाली मदद की कमी के कारण परिणाम हासिल करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, इसमें वह गति नहीं थी जो शायद पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम हालात के अनुसार ढलने में सफल रहे वह महत्वपूर्ण था। हमारे खिलाड़ियों के प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं थी।
लाथम ने भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तरह स्वीकार किया कि कूकाबुरा गेंद उम्मीद से कहीं पहले नरम पड़ जाती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि गेंद के मामले में गिल बिल्कुल सही हैं। पहले दिन को छोड़कर गेंद जल्दी नरम होती होती जा रही थी। जब आप नई गेंद से शुरुआती 10 ओवर खेल लेते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं।
न्यूजीलैंड के कप्तान का मानना है कि पिच की बदलती प्रकृति के बावजूद उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पिच से मिलने वाली मदद की कमी के कारण परिणाम हासिल करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, इसमें वह गति नहीं थी जो शायद पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम हालात के अनुसार ढलने में सफल रहे वह महत्वपूर्ण था। हमारे खिलाड़ियों के प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं थी।
लाथम ने भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तरह स्वीकार किया कि कूकाबुरा गेंद उम्मीद से कहीं पहले नरम पड़ जाती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि गेंद के मामले में गिल बिल्कुल सही हैं। पहले दिन को छोड़कर गेंद जल्दी नरम होती होती जा रही थी। जब आप नई गेंद से शुरुआती 10 ओवर खेल लेते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं।
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लार के इस्तेमाल पर क्या बोले लाथम
गिल ने गेंदबाजों को गेंद की स्थिति बनाए रखने में मदद करने के लिए लार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने की वकालत की थी। लाथम ने हालांकि नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को लेकर सतर्कता अपनाई। उन्होंने कहा, जहां तक नियम और शर्तों की बात है तो यह मेरे हाथ में नहीं है। लार के संदर्भ में मुझे नहीं पता कि इससे कोई बदलाव आएगा। हम गेंद को स्विंग कराने के लिए उसे यथासंभव अच्छी स्थिति में रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।
गिल ने गेंदबाजों को गेंद की स्थिति बनाए रखने में मदद करने के लिए लार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने की वकालत की थी। लाथम ने हालांकि नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को लेकर सतर्कता अपनाई। उन्होंने कहा, जहां तक नियम और शर्तों की बात है तो यह मेरे हाथ में नहीं है। लार के संदर्भ में मुझे नहीं पता कि इससे कोई बदलाव आएगा। हम गेंद को स्विंग कराने के लिए उसे यथासंभव अच्छी स्थिति में रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।