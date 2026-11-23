{"_id":"6b04230485702a6fdf0b1470","slug":"india-vs-new-zealand-kiwi-captain-tom-latham-on-wellington-pitch-raised-questions-on-kookaburra-ball-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: वेलिंगटन की पिच को लेकर क्या बोले कीवी कप्तान लाथम? कूकाबुरा गेंद पर भी सवाल उठाए","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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लाथम ने कहा, यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच की तरह नहीं थी, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच होती तो इसमें गति और उछाल होती लेकिन हमें दूसरे दिन से ही ऐसा देखने को नहीं मिला। विज्ञापन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम का मानना है कि भारत के खिलाफ ड्रॉ छूटे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बेसिन रिजर्व की पिच अपने पारंपरिक स्वरूप से अलग थी और इसमें दूसरे दिन से ही गति और उछाल कम हो गई थी। लाथम ने कहा कि वेलिंगटन की पिच पर गेंदबाजों को वैसी मदद नहीं मिली जैसी कि वह उम्मीद कर रहे थे।

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गेंदबाजों का किया समर्थन

न्यूजीलैंड के कप्तान का मानना है कि पिच की बदलती प्रकृति के बावजूद उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पिच से मिलने वाली मदद की कमी के कारण परिणाम हासिल करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, इसमें वह गति नहीं थी जो शायद पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम हालात के अनुसार ढलने में सफल रहे वह महत्वपूर्ण था। हमारे खिलाड़ियों के प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं थी।



लाथम ने भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तरह स्वीकार किया कि कूकाबुरा गेंद उम्मीद से कहीं पहले नरम पड़ जाती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि गेंद के मामले में गिल बिल्कुल सही हैं। पहले दिन को छोड़कर गेंद जल्दी नरम होती होती जा रही थी। जब आप नई गेंद से शुरुआती 10 ओवर खेल लेते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं।

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