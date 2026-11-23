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विज्ञापन भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद को लेकर आगाह किया है। उनका मानना है कि जनवरी 2027 में भारत दौरे पर आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों को इस विवाद से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। पठान ने कहा कि भले ही मौजूदा टीम के कई खिलाड़ी उस घटना का हिस्सा नहीं रहे हों, लेकिन उन्हें भी उसी नजरिए से देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक बार फिर 2018 के सैंडपेपर विवाद की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में उस्मान ख्वाजा, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और कप्तान पैट कमिंस की टिप्पणियों के बाद यह पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। इसी बीच इरफान पठान ने इस विवाद के भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर अपनी राय रखी है।

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भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से होंगे सवाल

इरफान पठान का मानना है कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आएगी, तो सैंडपेपर विवाद को लेकर सवाल उठना तय है। उन्होंने कहा कि यह उन युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जो पहली बार भारत दौरे पर आएंगे और जिनका 2018 की घटना से कोई लेना-देना नहीं था।



पठान ने जियोस्टार के कार्यक्रम 'सैंडपेपरगेट: द अनसेटल्ड डिबेट' में कहा, 'जब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां खेलने आएगी, तो इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाएंगे। यह उन युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के साथ अन्याय होगा, जो पहली बार भारत आ रहे होंगे। इसके बावजूद उन्हें उसी नजरिए से देखा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब आठ साल बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है।'

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पठान की ऑस्ट्रेलिया को सलाह- विवाद पर बात करने से बचें

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाह दी कि उसे इस पुराने विवाद पर बार-बार सफाई देने से बचना चाहिए। उनका मानना है कि खिलाड़ी जितनी ज्यादा इस मामले पर चर्चा करेंगे, उतना ही विवाद दोबारा सुर्खियों में बना रहेगा। पठान के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बेहतर यही होगा कि वह 2018 की घटना को पीछे छोड़कर अपने खेल पर ध्यान दे।



उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए इस मामले को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह इस पर बात न करे। अगर खिलाड़ी लगातार सवालों के जवाब देते रहेंगे और आठ साल पुरानी घटना का विस्तार से विश्लेषण करते रहेंगे, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बेहतर होगा कि वे इस मामले को यहीं छोड़कर आगे बढ़ें।'

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10, 20 या 30 साल बाद भी उठते रहेंगे सवाल

इरफान पठान ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर उठने वाले सवाल इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। यहां तक कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दोबारा जांच कराता है, तब भी विवाद पर चर्चा जारी रह सकती है।



उन्होंने कहा, 'जहां तक ईमानदारी की बात है, लोग उन पर सवाल उठाते रहेंगे, चाहे वे कुछ भी करें। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने देश के लोगों और मीडिया के लिए अब दोबारा जांच कराने का फैसला भी करता है, तब भी इस मामले पर अगले 10, 20 या 30 साल तक चर्चा होती रहेगी। इसलिए इस पर जितनी कम बात की जाए, उतना बेहतर है।'