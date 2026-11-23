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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के प्लेइंग-11 के चयन पर सवाल उठाए हैं। गांगुली का मानना है कि विदेशी सरजमीं पर टेस्ट मैच जीतने के लिए टीम में एक विशेषज्ञ स्पिनर का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कुलदीप यादव या मानव सुथार को टीम में जगह क्यों नहीं दी गई।

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ड्रॉ रहा वेलिंगटन टेस्ट

वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया। इसके दम पर भारत को 352 रनों की बड़ी बढ़त मिली। हालांकि, न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में शानदार संघर्ष किया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की। दोनों की कोशिशों के दम पर न्यूजीलैंड ने 120 ओवर में पांच विकेट पर 239 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा।

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कमी को लेकर उठाए सवाल

वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम की तारीफ की, लेकिन विशेषज्ञ स्पिनर की कमी को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने लिखा, भारत इस सीरीज में शानदार रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट और अब रेड बॉल क्रिकेट में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बल्लेबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया। लेकिन टीम को यह समझना होगा कि विदेशी परिस्थितियों में टेस्ट मैच जीतने के लिए ऐसे पिचों पर एक विशेषज्ञ स्पिनर का होना जरूरी है, जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको एक विशेषज्ञ स्पिनर खिलाना ही होगा। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। बीसीसीआई, कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?

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