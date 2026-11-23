भारत बनाम न्यूजीलैंड: 'कुलदीप और मानव कहां हैं?', सौरव गांगुली ने प्लेइंग-11 के चयन पर उठाए सवाल; बताई कमी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 23 Nov 2026 03:59 PM IST
सार
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पिचों पर टेस्ट जीतने के लिए विशेषज्ञ स्पिनर का होना जरूरी है। गांगुली ने कुलदीप यादव और मानव सुथार को मौका नहीं देने पर बीसीसीआई से सवाल किया।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के प्लेइंग-11 के चयन पर सवाल उठाए हैं। गांगुली का मानना है कि विदेशी सरजमीं पर टेस्ट मैच जीतने के लिए टीम में एक विशेषज्ञ स्पिनर का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कुलदीप यादव या मानव सुथार को टीम में जगह क्यों नहीं दी गई।
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ड्रॉ रहा वेलिंगटन टेस्ट
वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया। इसके दम पर भारत को 352 रनों की बड़ी बढ़त मिली। हालांकि, न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में शानदार संघर्ष किया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की। दोनों की कोशिशों के दम पर न्यूजीलैंड ने 120 ओवर में पांच विकेट पर 239 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा।
वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया। इसके दम पर भारत को 352 रनों की बड़ी बढ़त मिली। हालांकि, न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में शानदार संघर्ष किया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की। दोनों की कोशिशों के दम पर न्यूजीलैंड ने 120 ओवर में पांच विकेट पर 239 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा।
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कमी को लेकर उठाए सवाल
वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम की तारीफ की, लेकिन विशेषज्ञ स्पिनर की कमी को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने लिखा, भारत इस सीरीज में शानदार रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट और अब रेड बॉल क्रिकेट में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बल्लेबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया। लेकिन टीम को यह समझना होगा कि विदेशी परिस्थितियों में टेस्ट मैच जीतने के लिए ऐसे पिचों पर एक विशेषज्ञ स्पिनर का होना जरूरी है, जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको एक विशेषज्ञ स्पिनर खिलाना ही होगा। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। बीसीसीआई, कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?
वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम की तारीफ की, लेकिन विशेषज्ञ स्पिनर की कमी को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने लिखा, भारत इस सीरीज में शानदार रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट और अब रेड बॉल क्रिकेट में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बल्लेबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया। लेकिन टीम को यह समझना होगा कि विदेशी परिस्थितियों में टेस्ट मैच जीतने के लिए ऐसे पिचों पर एक विशेषज्ञ स्पिनर का होना जरूरी है, जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको एक विशेषज्ञ स्पिनर खिलाना ही होगा। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। बीसीसीआई, कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?
कुलदीप को किया था रिलीज
दरअसल, भारतीय टीम ने वेलिंगटन टेस्ट से पहले कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था। उनकी जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया। कुलदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में खेलने के बाद घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए लौट गए थे। उन्होंने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से झारखंड के खिलाफ मुकाबला भी खेला। वहीं, मानव सुथार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। वह भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं।
वेलिंगटन टेस्ट में भारत के पास रविंद्र जडेजा को खिलाने का विकल्प भी था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 में शामिल किया। सुंदर ने दूसरी पारी में डेवोन कॉनवे का विकेट जरूर लिया, लेकिन सपाट पिच पर भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिली। भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी वाशिंगटन सुंदर को खिलाने के फैसले का बचाव किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूजीलैंड की टीम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से ऑफ स्पिनर को प्राथमिकता दी गई।
कोटक ने कहा था, न्यूजीलैंड की टीम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए ऑफ स्पिनर को चुना गया। सिर्फ पहली पारी ही नहीं, बल्कि दूसरी पारी को भी ध्यान में रखा गया था। इन सभी बातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वाशिंगटन अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जडेजा निश्चित तौर पर शानदार ऑलराउंडर हैं और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी खास मैच के लिए दूसरा संयोजन बेहतर है, तो आप उसी के साथ जाते हैं। हमने भी यही संयोजन चुना।
दरअसल, भारतीय टीम ने वेलिंगटन टेस्ट से पहले कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था। उनकी जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया। कुलदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में खेलने के बाद घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए लौट गए थे। उन्होंने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से झारखंड के खिलाफ मुकाबला भी खेला। वहीं, मानव सुथार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। वह भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं।
वेलिंगटन टेस्ट में भारत के पास रविंद्र जडेजा को खिलाने का विकल्प भी था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 में शामिल किया। सुंदर ने दूसरी पारी में डेवोन कॉनवे का विकेट जरूर लिया, लेकिन सपाट पिच पर भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिली। भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी वाशिंगटन सुंदर को खिलाने के फैसले का बचाव किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूजीलैंड की टीम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से ऑफ स्पिनर को प्राथमिकता दी गई।
कोटक ने कहा था, न्यूजीलैंड की टीम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए ऑफ स्पिनर को चुना गया। सिर्फ पहली पारी ही नहीं, बल्कि दूसरी पारी को भी ध्यान में रखा गया था। इन सभी बातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वाशिंगटन अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जडेजा निश्चित तौर पर शानदार ऑलराउंडर हैं और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी खास मैच के लिए दूसरा संयोजन बेहतर है, तो आप उसी के साथ जाते हैं। हमने भी यही संयोजन चुना।