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आईपीएल 2027 से पहले एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स का मेंटर बनाया गया है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि धोनी ऑक्शन टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं, सीएसके 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में अपनी टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी।

विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टीम ने धोनी को खिलाड़ी की भूमिका से हटाकर मेंटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बदलाव के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी सीजन के लिए चेन्नई की टीम किस तरह अपनी रणनीति तैयार करेगी। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने धोनी की नई भूमिका को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है।

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ऑक्शन में नजर आएंगे धोनी?

इरफान पठान का मानना है कि धोनी आईपीएल 2027 के ऑक्शन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की बिडिंग टेबल पर नजर नहीं आएंगे। उनके मुताबिक, मेंटर के तौर पर धोनी की जिम्मेदारी खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देना, अपना अनुभव साझा करना और टीम को जीत के लिए तैयार करना होगी। खिलाड़ियों को खरीदने और नीलामी से जुड़े फैसले लेने का काम टीम मैनेजमेंट का रहेगा।



ऑक्शन टेबल पर धोनी की मौजूदगी को लेकर क्या बोले इरफान पठान?

जियोस्टार से बातचीत के दौरान इरफान पठान ने कहा, 'धोनी को जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि वह ऑक्शन टेबल पर बैठेंगे। वह टीम के मेंटर हैं और ऑक्शन टेबल पर बैठना उनकी भूमिका का हिस्सा नहीं है। उनका काम खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें अपना अनुभव देना और यह सिखाना है कि सीएसके के लिए मैच कैसे जीते जाते हैं। बोली लगाने और नीलामी से जुड़े फैसले मैनेजमेंट पर छोड़ दिए जाएंगे।' पठान ने आगे कहा कि धोनी हमेशा चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं। वह उन लोगों को अपना काम करने देते हैं, जिन्हें इसकी अच्छी समझ है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक मजबूत मैनेजमेंट और अनुभवी थिंक टैंक है, जिसने पिछले कई वर्षों में टीम को खिताब जिताने वाली मजबूत स्क्वॉड तैयार की हैं।

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