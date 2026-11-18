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भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 12 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 19वां स्थान हासिल किया है। वहीं, इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम बैंटन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद 34 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

विज्ञापन भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम बैंटन ने आईसीसी की ताजा वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद जारी रैंकिंग में अर्शदीप ने गेंदबाजों की सूची में 12 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 19वां स्थान हासिल कर लिया है। गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को भी काफी फायदा हुआ है। उन्होंने 15 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया। उनके साथी काइल जैमीसन भी 15 स्थान ऊपर चढ़कर 45वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

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टॉम बैंटन को 34 स्थान का फायदा

इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम बैंटन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाने का बड़ा फायदा मिला है। एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में बैंटन ने 99 गेंदों पर 121 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। यह उनका वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक था। इस प्रदर्शन के दम पर बैंटन बल्लेबाजों की रैंकिंग में 34 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके इस शतक की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरा वनडे जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाने के बाद वह दो स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए और शीर्ष 10 में वापसी की। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कायम हैं।

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जोफ्रा आर्चर की भी टॉप-10 में वापसी

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी वनडे गेंदबाजों की शीर्ष 10 रैंकिंग में वापसी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में विकेट लेने के बाद वह चार स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

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टेस्ट रैंकिंग में जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का जलवा

वनडे के साथ-साथ टेस्ट रैंकिंग में भी जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। शारजाह में दोनों टीमों के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में जिम्बाब्वे ने 2-0 से जीत दर्ज की थी। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने पांच स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 16वां स्थान हासिल किया। दूसरे टेस्ट में उन्होंने छह विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था।



जिम्बाब्वे के स्पिनर ग्रीम क्रेमर भी छह स्थान ऊपर चढ़कर 65वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज इनोसेंट काइया ने 20 स्थान की छलांग लगाकर 50वां स्थान हासिल किया। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर 40 स्थान ऊपर चढ़कर 62वें नंबर पर पहुंच गए हैं।