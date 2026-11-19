हादसे में पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी सुमित्रा देवी(55) घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल महिला को निजी वाहन से अस्पताल मंगलौर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। टेंपो ट्रैवलर दिल्ली निवासी खालिद चला रहा था, जबकि ई-रिक्शा थिथकी कवादपुर निवासी सुंदर के हाथों में था।



हादसे के बाद सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन खड़े होने से जाम लग गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर थाने भिजवाया और यातायात सुचारु कराया। इसके बाद टेंपो ट्रैवलर में सवार यात्रियों के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था की गई और सभी को सुरक्षित ऋषिकेश रवाना कर दिया गया। सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया है।