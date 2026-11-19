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बुधवार को एम्स में विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह (वॉव-2026) का शुभारंभ हुआ। 24 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के प्रति स्वास्थ्यकर्मियों और आमजन में जागरूकता बढ़ाना है।मुख्य अतिथि डीन एकेडमिक प्रो. सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल प्रबंधन और संक्रमण की सही पहचान के लिए बेहतर व्यवस्थाएं अपनाना जरूरी है। आयोजन अध्यक्ष मेडिसिन विभाग के डॉ. प्रसन्न कुमार पांडा ने एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप की नीतियों और प्रभावी कार्यप्रणालियों की जानकारी दी। आयोजन सचिव डॉ. वान्या ने सप्ताहभर आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए दवाओं के जिम्मेदार और तर्कसंगत उपयोग को जरूरी बताया। इस अवसर पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. रचना रोहिल्ला ने प्रतिभागियों को एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की रोकथाम और दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ दिलाई।