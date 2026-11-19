हमले की आशंका से किसानों में दहशत, वन विभाग से जंगली सुअरों को पकड़ने की मांगनारसन। क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली सुअरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। जंगली सुअरों के झुंड खेतों में घुसकर किसानों की खड़ी फसलों को खा रहे हैं और उन्हें रौंदकर नष्ट कर रहे हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसलों को बचाने के लिए किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर है।किसानों के अनुसार, इन दिनों खेतों में गेहूं, सरसों, गन्ने और पशुओं के चारे की फसलें खड़ी है। जंगली सुअरों के झुंड अचानक खेतों में पहुंचकर फसलों को बरबाद कर देते हैं। नारसन क्षेत्र के ब्रहमपुर जट्ट, बढ़पुर जट्ट, मोहम्मदपुर जट्ट, सकौती, नारसन कला, उल्हेड़ा और खेड़ा जट्ट समेत कई गांवों में इनका प्रकोप अधिक है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली सुअर खेतों में काम करने या वहां से गुजरने वाले किसानों पर भी हमला कर देते हैं। इससे लोगों में भय बना हुआ है। स्थानीय किसान प्रदीप ने बताया कि उन्होंने पशुओं के चारे के लिए एक बीघा जमीन में फसल बोई थी लेकिन जंगली सुअरों के झुंड ने करीब आधी फसल रौंदकर बरबाद कर दी। इसके चलते दोबारा बुवाई करनी पड़ी। अब बीज, खाद और जुताई का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। वहीं, चारे की फसल तैयार होने में भी देरी होगी। किसान जितेंद्र, संदीप, सोनू, सुमित और भूरा ने बताया कि मेहनत से तैयार की गई फसलें आंखों के सामने बरबाद हो रही है। उन्होंने वन विभाग से जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने और इन्हें पकड़ने के लिए जल्द अभियान चलाने की मांग की है।