बिहार: तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को बुरी तरह रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत; परिवार में मचा कोहराम

बिहार के पालीगंज थाना क्षेत्र में अख्तियारपुर पुल के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बाहर निकाला। मृतक की पहचान पालीगंज थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव निवासी स्वर्गीय रविंद्र यादव के पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई है।

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हादसे की खबर कुरकुरी गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। युवक की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।

सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और बस चालक की तलाश में जुटी है।