रायपुर में अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा?: पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में नहीं होगा बदलाव, जानें अपडेट्स
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 28 Nov 2026 08:41 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस तापमान माना में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस तापमान माना में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।
कैसा रहा शुक्रवार का दिन
प्रदेश में शनिवार को अधिकाश जगहों पर मौसम शुष्क रहा।
कहां पर कितनी हुई बारिश? ( आंकड़े सेमी. में )
निरंक (कहीं नहीं)
देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 17.4, पेंड्रा रोड में अधिकतम 25.8 और न्यूनतम 12.6, अंबिकापुर में अधिकतम 25.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.3 और न्यूनतम 20.1, दुर्ग में अधिकतम 31.6 न्यूनतम 16.06 दर्ज किया गया।
कल के लिये पूर्वानुमान
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
29 नवंबर के लिये चेतावनी
कोई चेतावनी नहीं
दो दिनों बाद मौसम में बदलाव के संकेत
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
कल कैसा रहेगा रायपुर का मौसम
29 नवंबर को आकाश मुख्यत: साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है ।
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सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय
गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण अभी भी बना हुआ है।
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कैसा रहा शुक्रवार का दिन
प्रदेश में शनिवार को अधिकाश जगहों पर मौसम शुष्क रहा।
कहां पर कितनी हुई बारिश? ( आंकड़े सेमी. में )
निरंक (कहीं नहीं)
देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 17.4, पेंड्रा रोड में अधिकतम 25.8 और न्यूनतम 12.6, अंबिकापुर में अधिकतम 25.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.3 और न्यूनतम 20.1, दुर्ग में अधिकतम 31.6 न्यूनतम 16.06 दर्ज किया गया।
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कल के लिये पूर्वानुमान
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
29 नवंबर के लिये चेतावनी
कोई चेतावनी नहीं
दो दिनों बाद मौसम में बदलाव के संकेत
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
कल कैसा रहेगा रायपुर का मौसम
29 नवंबर को आकाश मुख्यत: साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है ।
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सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय
गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण अभी भी बना हुआ है।