विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश में शनिवार को अधिकाश जगहों पर मौसम शुष्क रहा।निरंक (कहीं नहीं)प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 17.4, पेंड्रा रोड में अधिकतम 25.8 और न्यूनतम 12.6, अंबिकापुर में अधिकतम 25.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.3 और न्यूनतम 20.1, दुर्ग में अधिकतम 31.6 न्यूनतम 16.06 दर्ज किया गया।प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।कोई चेतावनी नहींप्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।29 नवंबर को आकाश मुख्यत: साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है ।गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण अभी भी बना हुआ है।