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रायपुर की बड़ी खबरेंः परिसीमन के बाद बदलेगा सीटों का गणित; कर्जा माफ करें साय सरकार, मना छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 28 Nov 2026 08:24 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें परिसीमन के बाद बदलेगा सीटों का गणित, रायपुर: नशा तस्करी मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा,महादेव सट्टा एप: दुबई में मौजूद आरोपियों अनिल अग्रवाल एवं विशाल आहूजा के खिलाफ प्रत्यर्पण आदेश जारी, छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी पर मौसम की मार; छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस: 14 साहित्यिक कृतियों का विमोचन खबर शामिल रहीं।

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