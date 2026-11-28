रायपुर: नशा तस्करी मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा, एक नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 28 Nov 2026 10:29 AM IST
सार
रायपुर के विशेष NDPS न्यायालय ने ड्रग्स तस्करी मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट भी शामिल है, जबकि छह अन्य आरोपी बरी हुए।
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विस्तार
रायपुर विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने बहुचर्चित नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में नौ में से तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में शुभम सोनी, आर्यन ठाकरे और नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट शामिल हैं। वहीं साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने छह अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह कार्रवाई टिकरापारा थाना क्षेत्र में दर्ज वर्ष 2024 के आपराधिक मामले में हुई है, जिसमें अभियुक्त शुभम सोनी के बयान के आधार पर अन्य आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस की जांच में उजागर हुआ कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति का नेटवर्क रायपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कसोल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ था। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चरस, एमडीएमए और कोकीन जैसी प्रतिबंधित दवाएं बरामद की थीं। इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के जरिये विभिन्न राज्यों में अवैध दवाओं का कारोबार संचालित किया जा रहा था।
कमल विहार से हुई थी मुख्य गिरफ्तारी
टिकरापारा थाना पुलिस ने 23 सितंबर, 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर कमल विहार सेक्टर-4 चौक स्थित ऑक्सीजोन के पास छापा मारकर मुख्य अभियुक्त शुभम सोनी को पकड़ा था। पुलिस ने उसके पास से 31.88 ग्राम चरस, 45.08 ग्राम वजन की 98 एमडीएमए गोलियां, एक लोहे की पिस्तौल और खाली मैगजीन जब्त की थी। इसके अलावा पुलिस को मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, खाली कैप्सूल, 1,00,000 रुपये नकद और दो स्मार्ट फोन भी मिले थे।
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जांच के दौरान अभियुक्त अभिषेक साहू उर्फ चीनी ने खुलासा किया कि शुभम सोनी अपने एक साथी के साथ मिलकर एमडीएमए और चरस बेचने का काम करता था। शुभम दवाओं की खेप मंगाने के लिए पैसे देता था, जिसे अभिषेक आगे अमनदीप सिंह छाबड़ा के बताए बैंक खाते में जमा कराता था। अमनदीप व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे माध्यमों से नशीले पदार्थों की तस्वीरें भेजता था। इसके बाद आर्यन ठाकरे सुनसान स्थानों पर सामान लेकर पहुंचता था और अभिषेक को सौंप देता था। इस काम के बदले अभिषेक को प्रति खेप 25,000 रुपये का कमीशन मिलता था।
कसोल के होटल से संचालित होता था नेटवर्क
जांच में यह तथ्य सामने आया कि अमनदीप छाबड़ा अपने साथी सत्यप्रकाश शास्त्री के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के कसोल में होटल एप्पल पाई लीज पर लेकर चला रहा था। आर्यन ठाकरे इस होटल में 25,000 रुपये मासिक वेतन पर प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। आर्यन ने स्वीकार किया था कि 21 सितंबर, 2024 को उसे कसोल में प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर दिया गया था, जिसे लेकर वह रायपुर पहुंचा था। पुलिस ने आर्यन के पास से 65.50 ग्राम कोकीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया था।
आर्यन को 25 सितंबर, 2024 की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच नरैया तालाब के पास कोकीन की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। वहां अभिषेक साहू या उसका कोई साथी माल लेने आने वाला था। पूछताछ में पता चला कि कसोल से रायपुर तक सामान पहुंचाने के लिए आर्यन को प्रति चक्कर 25,000 रुपये अलग से और यात्रा का खर्च मिलता था।
नाइजीरियाई नागरिक से जुड़ी थी आपूर्ति श्रृंखला
पूछताछ और जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कसोल में मौजूद अमनदीप छाबड़ा को नशीले पदार्थों की आपूर्ति दिल्ली में रहने वाले नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट और उसके साथियों द्वारा की जाती थी। इनोसेंट ने नशीले पदार्थों के भुगतान के लिए नाजरे आलम नामक व्यक्ति के कोटक महिंद्रा बैंक खाते की जानकारी दी थी। रायपुर से इसी खाते में रकम जमा कराई जाती थी। अभिषेक ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए स्नैपचैट का प्रयोग किया था और उसने नाजरे आलम के खाते में 3,00,000 रुपये जमा कराए थे।
अमनदीप नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट से एमडीएमए एवं कोकीन लेता था, जबकि चरस की आपूर्ति अशोक नामक व्यक्ति के माध्यम से होती थी। इसके बाद माल को रायपुर भेजकर स्थानीय स्तर पर बेचा जाता था।
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पुलिस की जांच में उजागर हुआ कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति का नेटवर्क रायपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कसोल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ था। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चरस, एमडीएमए और कोकीन जैसी प्रतिबंधित दवाएं बरामद की थीं। इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के जरिये विभिन्न राज्यों में अवैध दवाओं का कारोबार संचालित किया जा रहा था।
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कमल विहार से हुई थी मुख्य गिरफ्तारी
टिकरापारा थाना पुलिस ने 23 सितंबर, 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर कमल विहार सेक्टर-4 चौक स्थित ऑक्सीजोन के पास छापा मारकर मुख्य अभियुक्त शुभम सोनी को पकड़ा था। पुलिस ने उसके पास से 31.88 ग्राम चरस, 45.08 ग्राम वजन की 98 एमडीएमए गोलियां, एक लोहे की पिस्तौल और खाली मैगजीन जब्त की थी। इसके अलावा पुलिस को मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, खाली कैप्सूल, 1,00,000 रुपये नकद और दो स्मार्ट फोन भी मिले थे।
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जांच के दौरान अभियुक्त अभिषेक साहू उर्फ चीनी ने खुलासा किया कि शुभम सोनी अपने एक साथी के साथ मिलकर एमडीएमए और चरस बेचने का काम करता था। शुभम दवाओं की खेप मंगाने के लिए पैसे देता था, जिसे अभिषेक आगे अमनदीप सिंह छाबड़ा के बताए बैंक खाते में जमा कराता था। अमनदीप व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे माध्यमों से नशीले पदार्थों की तस्वीरें भेजता था। इसके बाद आर्यन ठाकरे सुनसान स्थानों पर सामान लेकर पहुंचता था और अभिषेक को सौंप देता था। इस काम के बदले अभिषेक को प्रति खेप 25,000 रुपये का कमीशन मिलता था।
कसोल के होटल से संचालित होता था नेटवर्क
जांच में यह तथ्य सामने आया कि अमनदीप छाबड़ा अपने साथी सत्यप्रकाश शास्त्री के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के कसोल में होटल एप्पल पाई लीज पर लेकर चला रहा था। आर्यन ठाकरे इस होटल में 25,000 रुपये मासिक वेतन पर प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। आर्यन ने स्वीकार किया था कि 21 सितंबर, 2024 को उसे कसोल में प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर दिया गया था, जिसे लेकर वह रायपुर पहुंचा था। पुलिस ने आर्यन के पास से 65.50 ग्राम कोकीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया था।
आर्यन को 25 सितंबर, 2024 की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच नरैया तालाब के पास कोकीन की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। वहां अभिषेक साहू या उसका कोई साथी माल लेने आने वाला था। पूछताछ में पता चला कि कसोल से रायपुर तक सामान पहुंचाने के लिए आर्यन को प्रति चक्कर 25,000 रुपये अलग से और यात्रा का खर्च मिलता था।
नाइजीरियाई नागरिक से जुड़ी थी आपूर्ति श्रृंखला
पूछताछ और जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कसोल में मौजूद अमनदीप छाबड़ा को नशीले पदार्थों की आपूर्ति दिल्ली में रहने वाले नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट और उसके साथियों द्वारा की जाती थी। इनोसेंट ने नशीले पदार्थों के भुगतान के लिए नाजरे आलम नामक व्यक्ति के कोटक महिंद्रा बैंक खाते की जानकारी दी थी। रायपुर से इसी खाते में रकम जमा कराई जाती थी। अभिषेक ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए स्नैपचैट का प्रयोग किया था और उसने नाजरे आलम के खाते में 3,00,000 रुपये जमा कराए थे।
अमनदीप नाइजीरियाई नागरिक इनोसेंट से एमडीएमए एवं कोकीन लेता था, जबकि चरस की आपूर्ति अशोक नामक व्यक्ति के माध्यम से होती थी। इसके बाद माल को रायपुर भेजकर स्थानीय स्तर पर बेचा जाता था।