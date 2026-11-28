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आरोपी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलता और खिलाता पकड़ा गया। यह कार्रवाई 28 नवंबर 2026 को की गई। आरोपी मोबाइल पर श्रीदेवी, टाइम बाजार, मिलन डे और कल्याण जैसी साइटों का उपयोग कर रहा था। वह विभिन्न अंकों और जोड़ियों पर सट्टा खेल रहा था। मौके पर आरोपी सट्टा पट्टी लिखते हुए भी मिला।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी, मोबाइल और नकद रकम जब्त की है। मोबाइल की जांच करने पर साइटों के स्क्रीनशॉट और अंकों के फोटो मिले। जांच में फोन-पे नंबर से लाखों रुपये के ऑनलाइन UPI लेन-देन की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब उसके लेन-देन और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।आरोपी की उम्र 43 वर्ष है। वह वार्ड क्रमांक 06, पुरानी रानी रोड दुर्गा मंदिर के पास का निवासी है। उसके पिता का नाम स्व. ईस्माइल कुरैशी है। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 968/2026 दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6(क) के तहत की गई है।पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें। इस प्रकार की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना चौकी या डायल 112 पर दें। अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुछ दिन पहले ही बस स्टैंड क्षेत्र से छह से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। उनके कब्जे से भी मोबाइल और सट्टा पट्टी बरामद हुई थी।