बीजापुर के जंगल में जमीन के नीचे मिला 4.29 करोड़ का सोना, 24.22 लाख नकद भी बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Sat, 28 Nov 2026 05:37 PM IST
सार
बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र में इंद्रावती नदी के जंगलों में जमीन के नीचे छिपा माओवादी डम्प मिला। पुलिस ने स्टील के डिब्बे से 33 सोने के बिस्किट और 24.22 लाख रुपये नकद बरामद किए।
विज्ञापन
विस्तार
बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने इंद्रावती नदी के आसपास के जंगलों से माओवादी डम्प बरामद किया है। इस डम्प से 3.84 किलोग्राम सोना और 24 लाख 22 हजार 500 रुपये नकद मिले हैं। बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपये है।
घटना 27 नवंबर 2026 की है जब थाना भैरमगढ़ क्षेत्र में जंगल के भीतर डम्प छिपा होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रविन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। डीआरजी, थाना पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
स्टील के डिब्बे में छिपाए गए थे सोने के बिस्किट
थाना भैरमगढ़ से 8 से 10 किलोमीटर दूर सर्चिंग के दौरान जमीन के अंदर एक स्टील का डिब्बा मिला। इस डिब्बे की तलाशी लेने पर 10-10 तोले के 33 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इन सभी बिस्किटों का कुल वजन 330 तोला यानी 3.84 किलोग्राम है। डिब्बे के अंदर टेप से लिपटे पैकेट में 500-500 रुपये के नोट रखे मिले।
विज्ञापन
अब तक की बड़ी बरामदगी
पुलिस थाना भैरमगढ़ में इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जिले में चलाए जा रहे अभियानों के तहत अब तक कुल 8 करोड़ 24 लाख 33 हजार 300 रुपये नकद मिल चुके हैं। इसके अलावा अभियानों के दौरान कुल 12.34 किलोग्राम सोना भी बरामद किया जा चुका है। माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है।
विज्ञापन
घटना 27 नवंबर 2026 की है जब थाना भैरमगढ़ क्षेत्र में जंगल के भीतर डम्प छिपा होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रविन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। डीआरजी, थाना पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
विज्ञापन
स्टील के डिब्बे में छिपाए गए थे सोने के बिस्किट
थाना भैरमगढ़ से 8 से 10 किलोमीटर दूर सर्चिंग के दौरान जमीन के अंदर एक स्टील का डिब्बा मिला। इस डिब्बे की तलाशी लेने पर 10-10 तोले के 33 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इन सभी बिस्किटों का कुल वजन 330 तोला यानी 3.84 किलोग्राम है। डिब्बे के अंदर टेप से लिपटे पैकेट में 500-500 रुपये के नोट रखे मिले।
विज्ञापन
अब तक की बड़ी बरामदगी
पुलिस थाना भैरमगढ़ में इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जिले में चलाए जा रहे अभियानों के तहत अब तक कुल 8 करोड़ 24 लाख 33 हजार 300 रुपये नकद मिल चुके हैं। इसके अलावा अभियानों के दौरान कुल 12.34 किलोग्राम सोना भी बरामद किया जा चुका है। माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है।