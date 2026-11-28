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घटना 27 नवंबर 2026 की है जब थाना भैरमगढ़ क्षेत्र में जंगल के भीतर डम्प छिपा होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रविन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। डीआरजी, थाना पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।थाना भैरमगढ़ से 8 से 10 किलोमीटर दूर सर्चिंग के दौरान जमीन के अंदर एक स्टील का डिब्बा मिला। इस डिब्बे की तलाशी लेने पर 10-10 तोले के 33 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इन सभी बिस्किटों का कुल वजन 330 तोला यानी 3.84 किलोग्राम है। डिब्बे के अंदर टेप से लिपटे पैकेट में 500-500 रुपये के नोट रखे मिले।पुलिस थाना भैरमगढ़ में इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जिले में चलाए जा रहे अभियानों के तहत अब तक कुल 8 करोड़ 24 लाख 33 हजार 300 रुपये नकद मिल चुके हैं। इसके अलावा अभियानों के दौरान कुल 12.34 किलोग्राम सोना भी बरामद किया जा चुका है। माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है।