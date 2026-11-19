महादेव सट्टा एप मामला: अनिल अग्रवाल और विशाल आहूजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 19 Nov 2026 05:10 PM IST
सार
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने अनिल अग्रवाल और विशाल आहूजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ईडी ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी आवेदन दिया है।
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई तेज कर दी है। रायपुर की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत ने मामले में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दोनों आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच एजेंसी लगातार आरोपियों और उनसे जुड़े वित्तीय तंत्र की पड़ताल कर रही है। वारंट जारी होने के बाद जांच एजेंसी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
गैर-जमानती वारंट से बढ़ीं समस्याएं
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप प्रकरण में जांच एजेंसी आरोपियों और वित्तीय नेटवर्क की छानबीन कर रही है। अदालत से अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी का उद्देश्य दोनों आरोपियों को पकड़कर इस बहुचर्चित मामले के तथ्यों को उजागर करना है। इस वारंट के बाद जांच एजेंसी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग
जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए रायपुर की विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि अदालत जांच एजेंसी के पक्ष में निर्णय देती है, तो आरोपियों के विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अगली कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संपत्तियों पर कार्रवाई और भगोड़ा घोषित करने संबंधी अंतिम निर्णय अदालत में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।
विज्ञापन
अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल
इस घटनाक्रम के बीच विशाल के भाई धीरज आहूजा ने कानूनी मार्ग अपनाया है। धीरज ने रायपुर की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिये उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है। अब इस याचिका पर अदालत में होने वाली आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत जांच एजेंसी के पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाएगी।
विज्ञापन
गैर-जमानती वारंट से बढ़ीं समस्याएं
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप प्रकरण में जांच एजेंसी आरोपियों और वित्तीय नेटवर्क की छानबीन कर रही है। अदालत से अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी का उद्देश्य दोनों आरोपियों को पकड़कर इस बहुचर्चित मामले के तथ्यों को उजागर करना है। इस वारंट के बाद जांच एजेंसी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई है।
विज्ञापन
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग
जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए रायपुर की विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि अदालत जांच एजेंसी के पक्ष में निर्णय देती है, तो आरोपियों के विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अगली कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संपत्तियों पर कार्रवाई और भगोड़ा घोषित करने संबंधी अंतिम निर्णय अदालत में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।
विज्ञापन
अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल
इस घटनाक्रम के बीच विशाल के भाई धीरज आहूजा ने कानूनी मार्ग अपनाया है। धीरज ने रायपुर की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिये उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है। अब इस याचिका पर अदालत में होने वाली आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत जांच एजेंसी के पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाएगी।