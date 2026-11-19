विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महादेव ऑनलाइन सट्टा एप प्रकरण में जांच एजेंसी आरोपियों और वित्तीय नेटवर्क की छानबीन कर रही है। अदालत से अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी का उद्देश्य दोनों आरोपियों को पकड़कर इस बहुचर्चित मामले के तथ्यों को उजागर करना है। इस वारंट के बाद जांच एजेंसी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई है।जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए रायपुर की विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि अदालत जांच एजेंसी के पक्ष में निर्णय देती है, तो आरोपियों के विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अगली कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संपत्तियों पर कार्रवाई और भगोड़ा घोषित करने संबंधी अंतिम निर्णय अदालत में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।इस घटनाक्रम के बीच विशाल के भाई धीरज आहूजा ने कानूनी मार्ग अपनाया है। धीरज ने रायपुर की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिये उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है। अब इस याचिका पर अदालत में होने वाली आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत जांच एजेंसी के पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाएगी।