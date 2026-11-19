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बलरामपुर जिले के त्रिकुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम पलगी में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। यह घटना घरेलू विवाद और नशे की हालत में हुई। पुलिस ने आरोपी पत्नी राजपति कुम्हरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।



शारदापुर (ई) थाना चलगली निवासी रामदेव कुम्हरिया ने 16 नवंबर को त्रिकुण्डा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 15 नवंबर की सुबह प्रभात कुम्हरिया और उसकी पत्नी राजपति कुम्हरिया धान काटने गए थे। शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच दोनों शराब पीकर घर लौटे। अधिक नशे के कारण राजपति खाना नहीं बना सकी और सो गई। प्रभात ने स्वयं खाना बनाया। खाना तैयार होने पर उसने राजपति को जगाया। खाना न बनाने की बात पर प्रभात ने राजपति को तीन-चार थप्पड़ मारे। आक्रोशित होकर राजपति ने पास रखे लोहे के किलोबाट से प्रभात के माथे पर प्रहार किया। धक्का लगने से प्रभात लकड़ी की चौकी से टकराकर गिर पड़ा।



घटनाक्रम और मौत

हमले के बाद राजपति नशे की हालत में कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद घायल प्रभात भी उठकर उसके बगल में सो गया। अगली सुबह करीब 4 बजे राजपति की नींद खुली। उसने प्रभात को जगाने का प्रयास किया, पर शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तब तक प्रभात की मौत हो चुकी थी।



पुलिस कार्रवाई

त्रिकुण्डा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना शुरू की। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान और साक्ष्यों की जब्ती के बाद राजपति कुम्हरिया को गिरफ्तार किया गया। उसे माननीय जेएमएफसी न्यायालय रामानुजगंज में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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