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पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर लोगों की तस्वीरें लेकर एआई उपकरण की सहायता से उनमें बदलाव करता था और उन्हें आपत्तिजनक स्वरूप प्रदान कर देता था। इसके बाद वह इन तस्वीरों के साथ भ्रामक खबरें अपने न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता था। इन खबरों और तस्वीरों को हटाने के नाम पर आरोपी लोगों से रकम देने के लिए दबाव बनाता था। मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत राहत देने से इन्कार कर दिया।महाराणा प्रताप नगर निवासी मणिशंकर पांडेय ने सिरगिट्टी थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनकी तस्वीरों को एआई तकनीक से एडिट करके अश्लील और भ्रामक सामग्री तैयार की थी। इसके बाद आरोपी ने इस सामग्री को न्यूज पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित कर दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस कृत्य का उद्देश्य उनकी सामाजिक छवि खराब करना और दबाव बनाकर अवैध रूप से रुपये ऐंठना था। शिकायत के आधार पर जांच के दौरान पुलिस को आरोपी दीपक टंडन की भूमिका का पता चला।आरोपी की लोकेशन रायपुर में मिलने पर पुलिस ने 6 नवंबर को न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस का दावा है कि जब्त मोबाइल फोन की जांच में कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम इन सभी डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके।पुलिस जांच के विवरण के अनुसार आरोपी दीपक टंडन के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल में रायपुर, कोरबा और सक्ती सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में उसके खिलाफ लगभग 10 मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस इन मामलों और आरोपी की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इससे पहले दीपक टंडन का नाम तत्कालीन डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़े विवाद के कारण भी चर्चा में आया था। उस समय टंडन ने डीएसपी पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। उसका दावा था कि डीएसपी ने प्रेम संबंध में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उससे नकद राशि, महंगी गाड़ी तथा गहने लिए थे।दूसरी तरफ, कल्पना वर्मा ने इन आरोपों को अलग संदर्भ में रखते हुए कहा था कि टंडन उनसे ली गई रकम वापस नहीं कर पा रहा था और देनदारी से बचने के लिए उसने सोशल मीडिया से तस्वीरें लेकर फर्जी चैट तैयार की थीं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही थी।