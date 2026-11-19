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पुलिस ने मौके से करीब 11 हजार रुपये नकदी, मोबाइल और ताश के पत्ते जब्त किए। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की गई। थाना उरगा में दर्ज दस्तावेज के अनुसार, यह कार्रवाई 14:20 बजे ग्राम पहाड़गांव में हुई। उप निरीक्षक नवीन पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 641/2026 पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक उर्फ गज्जू ठाकुर (46), शशिकांत दुबे (56) और ज्योतिष वैष्णव (51) शामिल हैं। रविंद्र खाण्डे (26), दीपक कुमार बंसल (26) और आशुतोष राय (33) भी पकड़े गए हैं। सभी आरोपी बाराद्वार निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी कब्जे से नकदी और अन्य सामान जब्त किया गया है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार रविंद्र खाण्डे बाराद्वार नगर पालिका में एल्डरमैन हैं। वह जिला युवा मोर्चा में एक पदाधिकारी भी हैं। आरोपियों में शामिल शशिकांत दुबे पेशे से शिक्षक और प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और शिक्षक जैसे जिम्मेदार लोगों के जुआ खेलते पकड़े जाने से क्षेत्र में काफी चर्चा तेज हो गई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पसान थाना पुलिस ने भी जुआ खेलते एक सरपंच और एक शिक्षक को गिरफ्तार किया था। कोरबा जिले में लगातार जनप्रतिनिधि और शिक्षक वर्ग के लोग जुआ खेलते पकड़े जा रहे हैं। इन घटनाओं से समाज में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। ऐसे मामलों से कानून व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।