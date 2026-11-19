छठ पूजा समेत कई त्योहार मनाने बिहार, झारखंड और यूपी गये लोगों के सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापसी के लिये रेलवे ने कई इंतजाम किये हैं। त्योहार के बाद लौटने वाली भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने कई ने कदम उठाये हैं।

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विशेष होल्डिंग एरिया: प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए, ज़्यादा भीड़ वाले कई स्टेशनों पर बड़े और अच्छी सुविधाओं वाले 'होल्डिंग एरिया' बनाए गए हैं। इन जगहों पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, पीने का पानी, साफ-सफाई की सुविधा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ट्रेनों के प्रस्थान के लिए स्पष्ट संकेत (साइनबोर्ड) मौजूद हैं।

उधना पर विशेष ध्यान: पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से आ-जा सकें और सुरक्षित रूप से ट्रेनों में चढ़-उतर सकें।

सुरक्षा और सहायता: वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए फुट ओवरब्रिज, प्रवेश/निकास द्वारों और स्टेशन परिसर में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवानों के साथ-साथ कमर्शियल स्टाफ और मेडिकल टीमों को चौबीसों घंटे तैनात किये गये हैं।

बिहार से त्योहार के बाद लौटने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन के व्यापक उपाय किए हैं और विशेष ट्रेनें चलाई हैं।यात्रियों की आवाजाही और तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से बिहार, छत्तीसगढ़ से यूपी, छत्तीसगढ़ से झारखंड के प्रमुख स्टेशनों - पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर - पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई है।रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, उत्तर पूर्वी रेलवे , उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश को नियंत्रित करने, ट्रेनों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार विशेष (रिज़र्व्ड और अनरिज़र्व्ड) ट्रेनें चलाने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।