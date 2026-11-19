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पुलिस ने आरोपी दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट में औपचारिक आवेदन पेश कर दिया है। जांचकर्ताओं को आशंका है कि करोड़ों रुपये के इस वित्तीय घोटाले से जुड़े लेनदेन और अन्य गुप्त गतिविधियों के विषय में बरखा टंडन के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद हो सकती हैं। यद्यपि मामले में उनकी सीधी संलिप्तता और भूमिका की पड़ताल अभी जारी है, परंतु पुलिस पूछताछ के माध्यम से सभी दावों और तथ्यों की पुष्टि करना चाहती है। अदालत से रिमांड स्वीकृति मिलते ही पुलिस दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाएगी। इस दौरान दंपती के अलग-अलग दिए गए बयानों का मिलान किया जाएगा और वित्तीय लेनदेन से जुड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे।पुलिस इस बहुचर्चित ठगी प्रकरण की गहराई से पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी दीपक टंडन से की जा रही पूछताछ के दौरान पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि ठगी की विशाल राशि किन-किन माध्यमों से जुटाई गई थी। किन-किन लोगों को झांसा देकर उनसे धन वसूला गया था और इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया। जांच टीम मुख्य रूप से यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी से प्राप्त राशि को किन-किन बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और क्या इस धन से कोई अचल संपत्ति या अन्य माध्यमों में व्यावसायिक निवेश किया गया है।पुलिस की इस कार्रवाई से ठगी के इस बड़े नेटवर्क के पीछे छिपे अन्य चेहरों के सामने आने की संभावना बढ़ गई है। जांच अधिकारी आरोपी दंपती के बीच हुए परस्पर आर्थिक लेनदेन के संबंधों को भी खंगाल रहे हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों से एक साथ की जाने वाली पूछताछ से इस आपराधिक नेटवर्क के संचालन और इसमें शामिल अन्य मददगारों का स्पष्ट खाका तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही पीड़ित पक्षों द्वारा जमा की गई धनराशि के वास्तविक ठिकाने का पता लगाना भी सुलभ हो सकेगा। फिलहाल पुलिस अदालत से रिमांड मिलने की प्रतीक्षा कर रही है ताकि जांच प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।