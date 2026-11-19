जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ईश्वर साहू इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे इस वीडियो में विधायक एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच के पास नर्तक महिलाओं के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत क्षेत्र में आयोजित एक लोकार्पण समारोह का है। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और नृत्य करने लगे।वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को मुद्दा बनाते हुए भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक और एक्स अकाउंट से वीडियो साझा कर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने विधायक की इस गतिविधि पर कटाक्ष करते हुए इसे जनता की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों की कथित दूरी से जोड़ने की कोशिश की है।कांग्रेस ने वीडियो के बहाने प्रदेश की मौजूदा समस्याओं को भी उठाया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला चना और गुड़ तक नहीं मिल पा रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, वहीं बिजली की दरों में बढ़ोतरी ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है, तब जनप्रतिनिधियों की ऐसी गतिविधियां कितनी उचित हैं।वायरल वीडियो को लेकर अब तक विधायक ईश्वर साहू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भाजपा संगठन ने भी कांग्रेस के आरोपों पर सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस वीडियो को लेकर चर्चा तेज है। अब देखना होगा कि विधायक इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं और भाजपा संगठन विपक्ष के हमलों का किस तरह जवाब देता है।