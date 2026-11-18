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आयकर विभाग की टीम ने मित्तल स्टील इस्पात और स्टीलमार्ट से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की है। व्यापार विहार स्थित कार्यालय और हनुमान हार्डवेयर स्टोर नाम से संचालित दुकान में भी अधिकारियों ने दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी कारोबारी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मौजूद दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। कारोबारी जयप्रकाश मित्तल से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।आयकर विभाग की टीम बुधवार को सुबह कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के निवास 'प्रकाश पुंज' पहुंची। यह निवास विद्या नगर क्षेत्र में स्थित है। टीम में कई अधिकारी शामिल थे जो तीन गाड़ियों में मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही, व्यापार विहार क्षेत्र में स्थित जयप्रकाश मित्तल के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी एक साथ जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने इन सभी ठिकानों पर मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज की गहनता से जांच की।