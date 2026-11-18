बिलासपुर: लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के ठिकानों पर आईटी की रेड, घर और फर्म में एक साथ दबिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 18 Nov 2026 01:25 PM IST
सार
आयकर विभाग ने बड़े लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के विद्या नगर स्थित निवास और व्यापार विहार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। मित्तल स्टील इस्पात, स्टीलमार्ट और हनुमान हार्डवेयर स्टोर में दस्तावेजों की जांच और पूछताछ जारी।
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने संभाग के बड़े लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के ठिकानों पर दबिश दी है। बुधवार को आयकर विभाग की टीम तीन गाड़ियों में कारोबारी के विद्या नगर स्थित निवास 'प्रकाश पुंज' पहुंची। इसके साथ ही व्यापार विहार स्थित उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी जांच शुरू की गई है।
आयकर विभाग की टीम ने मित्तल स्टील इस्पात और स्टीलमार्ट से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की है। व्यापार विहार स्थित कार्यालय और हनुमान हार्डवेयर स्टोर नाम से संचालित दुकान में भी अधिकारियों ने दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी कारोबारी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मौजूद दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। कारोबारी जयप्रकाश मित्तल से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।
जांच का दायरा
आयकर विभाग की टीम बुधवार को सुबह कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के निवास 'प्रकाश पुंज' पहुंची। यह निवास विद्या नगर क्षेत्र में स्थित है। टीम में कई अधिकारी शामिल थे जो तीन गाड़ियों में मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही, व्यापार विहार क्षेत्र में स्थित जयप्रकाश मित्तल के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी एक साथ जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने इन सभी ठिकानों पर मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज की गहनता से जांच की।
विज्ञापन
विज्ञापन
आयकर विभाग की टीम ने मित्तल स्टील इस्पात और स्टीलमार्ट से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की है। व्यापार विहार स्थित कार्यालय और हनुमान हार्डवेयर स्टोर नाम से संचालित दुकान में भी अधिकारियों ने दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी कारोबारी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मौजूद दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। कारोबारी जयप्रकाश मित्तल से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।
विज्ञापन
जांच का दायरा
आयकर विभाग की टीम बुधवार को सुबह कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के निवास 'प्रकाश पुंज' पहुंची। यह निवास विद्या नगर क्षेत्र में स्थित है। टीम में कई अधिकारी शामिल थे जो तीन गाड़ियों में मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही, व्यापार विहार क्षेत्र में स्थित जयप्रकाश मित्तल के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी एक साथ जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने इन सभी ठिकानों पर मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज की गहनता से जांच की।
विज्ञापन