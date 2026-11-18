छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षाएं 13 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। वहीं, 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है।

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परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे तक अपनी सीट पर बैठना होगा। सुबह 9:05 बजे उत्तर पुस्तिकाएं और 9:10 बजे प्रश्नपत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर लिखने का समय सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा।