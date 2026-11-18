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राज्यपाल बुधवार को दुर्ग जिले के परसदा गांव स्थित विश्वगीता धेनू गोविंद पक्षी सेवाधाम में गोपाष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास सेवानिवृत्ति के लिए पूर्व मानसिक तैयारी नहीं होती, उसे बिना वजह तनाव का सामना करना पड़ता है।राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सेवानिवृत्ति तो हर व्यक्ति को कभी न कभी लेनी ही होती है। कोई थोड़ा पहले सेवानिवृत्त होता है तो कोई थोड़ा बाद में, लेकिन इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2029 में सार्वजनिक जीवन से हटने का उनका निर्णय पूरी तरह तय है और वे इसके लिए अभी से मानसिक रूप से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग समय रहते सेवानिवृत्ति के लिए मन नहीं बनाते, उन्हें बेवजह तनाव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के तनाव से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आसपास की परिस्थितियों और स्थितियों को स्वीकार करना सीखे।राज्यपाल रमेन डेका ने हार और जीत के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर इन्सान को हार का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो, व्यवसायी हो, विद्यार्थी हो या फिर गृहिणी हो, हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को इस हार को खेल की भावना से स्वीकार करना सीखना चाहिए। हार मिलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहां आगे बढ़ने के लिए अनेक रास्ते उपलब्ध हैं। इन्सान कहीं भी उड़ान भर सकता है, इसलिए हार को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जीवन वास्तव में समय और स्थान का खेल है। व्यवसाय हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर घर-परिवार, जीवन के हर पहलू में समय और स्थान का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति के भीतर अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जुलाई, 2024 को रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने 31 जुलाई, 2024 को रायपुर स्थित राजभवन में राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उनका यह कार्यकाल वर्ष 2029 तक रहेगा।