छत्तीसगढ़ के 26 साल: सीएम साय ने गिनाईं विकास की उपलब्धियां, कहा- विकास से विकसित भारत का संकल्प

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि भारत की विकास यात्रा राज्यों के सामर्थ्य से लिखी जाएगी। छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलने की क्षमता रखता है। राज्य का लक्ष्य किसानों को समृद्ध करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और युवाओं को अवसर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है।

विज्ञापन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, सुशासन और विकास को गति मिली है। शांति विकास का आधार है, सुशासन उसकी नींव और जनभागीदारी उसकी स्थायी शक्ति है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लगभग 24.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं।

विज्ञापन विज्ञापन इनमें से करीब 20.65 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन से 41 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और सौर ऊर्जा योजनाएं भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में सहायक हैं। किसानों को धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है।

सड़क, रेल और डिजिटल संपर्क छत्तीसगढ़ की आर्थिक संभावनाओं को नई दिशा दे रहे हैं। रेलवे के लिए इस वर्ष 7470 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में 1328 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाया गया है। रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे और अन्य आर्थिक कॉरिडोर राज्य को नए बाजारों से जोड़ेंगे। बेहतर संपर्क से किसानों को बाजार, उद्योगों को परिवहन और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रदेश की 7524 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतनेट 3.0 के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा से दूरस्थ गांवों की पहुंच बढ़ाई जा रही है।बस्तर में विकास व संस्कृति छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में बस्तर का विशेष महत्व है। लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में नई संभावनाएं उभर रही हैं। सुरक्षा प्रयासों, प्रशासनिक पहुंच और स्थानीय भागीदारी से यह बदलाव आ रहा है। ‘नियद नेल्लानार’ और ‘बस्तर मुन्ने’ जैसी पहल दूरस्थ गांवों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रही हैं।महतारी वंदन योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देकर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।औद्योगिक प्रगति और सुशासन : छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का केंद्र रोजगार सृजन और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार है। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, कृषि उत्पादन और बेहतर अधोसंरचना निवेश के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में लगभग 8.6 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। नई औद्योगिक नीति, कारोबार को आसान बनाने वाले सुधार निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। नवा रायपुर में डाटा सेंटर और आधुनिक तकनीक परियोजनाएं नई अर्थव्यवस्था से जुड़ रही हैं। सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत कर रही है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दीर्घकालिक विकास-दृष्टि का आधार है।