धमतरी: हर महीने 4% मुनाफे का लालच देकर 3.12 करोड़ की ठगी, मुख्य आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

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आरोपी निवेशकों को हर महीने चार प्रतिशत ब्याज या मुनाफा देने का वादा करता था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए वह स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इकरारनामा बनवाता था। साथ ही, वह सुरक्षा के तौर पर बैंक चेक भी निवेशकों को देता था। बालोद जिले के गुरूर स्थित वार्ड क्रमांक 13 निवासी 62 वर्षीय शिवकुमार साहू ने इस मामले में गुरूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चूंकि घटना का स्थान धमतरी का सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र था, इसलिए मामले की आगे की जांच धमतरी पुलिस को सौंप दी गई। शिकायतकर्ता शिवकुमार साहू और उनके परिजनों ने आरोपी के पास 25 लाख रुपये का निवेश किया था। आरोपी ने शुरुआती कुछ महीनों तक तो मुनाफा देकर उनका भरोसा बनाए रखा, लेकिन बाद में वह मूल रकम और मुनाफा लौटाए बिना अचानक फरार हो गया।पुलिस की जांच में अब तक 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की ठगी की जानकारी सामने आई है। ठगी के शिकार प्रमुख लोगों में संगीता सिन्हा शामिल हैं, जिनसे आरोपी ने 81 लाख रुपये ठगे। इसके अलावा अंबिका प्रसाद सोनवानी से 60 लाख रुपये, भूषण सिन्हा से 28 लाख रुपये, चेतन सिन्हा से 16 लाख रुपये और प्रभुलाल सिन्हा से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है। आरोपी ने शेयर मार्केट और ट्रेडिंग एप के नाम पर कई अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया।धमतरी पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह शाह को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल, एक टैबलेट, निवेशकों से जुड़े नोटरीकृत इकरारनामे और बैंक चेक जब्त किए हैं। आरोपी का स्थायी पता धमतरी और वर्तमान पता रायपुर के अमलीडीह स्थित क्लासिक टॉवर दर्ज है। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की कार्रवाई कर रही है।