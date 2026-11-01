नक्सलवाद से मुक्ति के बाद पहला राज्योत्सव: मनसुख मंडाविया करेंगे उद्घाटन, समापन पर शामिल होंगे अमित शाह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 01 Nov 2026 09:46 AM IST
सार
तीन दिवसीय राज्योत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। नक्सल-मुक्ति के बाद आयोजित इस पहले राज्योत्सव में विकास योजनाओं की प्रदर्शनी, बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियां और 2 नवंबर को भारतीय वायुसेना का एयर शो मुख्य आकर्षण रहेंगे।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के छब्बीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय भव्य राज्योत्सव का शुभारंभ नवा रायपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इस तीन दिवसीय उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राज्य के नक्सल-मुक्त हो जाने के बाद यह पहला राज्य-उत्सव है, जिसमें भविष्य के सपनों की नींव रखी जाएगी।
देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे कुशल कारीगरों ने इस आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया है। यहां स्थित शासकीय मंडपों में विभिन्न सरकारी विभागों की विकासात्मक योजनाओं, राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धियों और भविष्य की महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है।
यातायात और पार्किंग की चाक-चौबंद व्यवस्था
आयोजन के दौरान दर्शकों की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रशासन ने शहर से आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए छह अलग-अलग मार्ग तय किए हैं। परिसर के आसपास लगभग 40 हजार वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दर्शकों की सुगम आवाजाही बनाए रखने तथा मैदान के भीतर भीड़ का दबाव कम करने के उद्देश्य से आयोजन स्थल पर दो विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। संपूर्ण क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है।
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जनसुविधाएं और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रबंध
राज्योत्सव में शामिल होने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर 300 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में 20 बेड का एक अस्पताल, आईसीयू तथा 25 एंबुलेंस तैनात की गई हैं। अग्निशमन दल की गाड़ियां भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आयोजन स्थल पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सफाई और रोशनी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशाल डोम के भीतर दर्शकों के बैठने का प्रबंध किया गया है और लगभग 60 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि दूर बैठे दर्शक भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां स्पष्ट देख सकें।
वायुसेना का एयर शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इस राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष धूम रहेगी। मुख्य मंच पर प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार पलक मुच्छाल, स्वस्ति मेहुल और अभिजीत भट्टाचार्य अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही राज्य के स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। आयोजन का सबसे प्रमुख आकर्षण 2 नवंबर को आयोजित होने वाला भारतीय वायुसेना का एयर शो होगा। सेंध लेक क्षेत्र के ऊपर होने वाले इस प्रदर्शन में वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम हिस्सा लेंगी। सारंग टीम के पांच हेलीकॉप्टर पहले ही रायपुर में अभ्यास कर चुके हैं। नौ विमानों के माध्यम से लगभग 40 मिनट तक गगन में अद्भुत फॉर्मेशन और कलाबाजियों का प्रदर्शन किया जाएगा।
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देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे कुशल कारीगरों ने इस आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया है। यहां स्थित शासकीय मंडपों में विभिन्न सरकारी विभागों की विकासात्मक योजनाओं, राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धियों और भविष्य की महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है।
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यातायात और पार्किंग की चाक-चौबंद व्यवस्था
आयोजन के दौरान दर्शकों की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रशासन ने शहर से आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए छह अलग-अलग मार्ग तय किए हैं। परिसर के आसपास लगभग 40 हजार वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दर्शकों की सुगम आवाजाही बनाए रखने तथा मैदान के भीतर भीड़ का दबाव कम करने के उद्देश्य से आयोजन स्थल पर दो विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। संपूर्ण क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है।
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जनसुविधाएं और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रबंध
राज्योत्सव में शामिल होने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर 300 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में 20 बेड का एक अस्पताल, आईसीयू तथा 25 एंबुलेंस तैनात की गई हैं। अग्निशमन दल की गाड़ियां भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आयोजन स्थल पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सफाई और रोशनी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशाल डोम के भीतर दर्शकों के बैठने का प्रबंध किया गया है और लगभग 60 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि दूर बैठे दर्शक भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां स्पष्ट देख सकें।
वायुसेना का एयर शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इस राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष धूम रहेगी। मुख्य मंच पर प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार पलक मुच्छाल, स्वस्ति मेहुल और अभिजीत भट्टाचार्य अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही राज्य के स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। आयोजन का सबसे प्रमुख आकर्षण 2 नवंबर को आयोजित होने वाला भारतीय वायुसेना का एयर शो होगा। सेंध लेक क्षेत्र के ऊपर होने वाले इस प्रदर्शन में वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम हिस्सा लेंगी। सारंग टीम के पांच हेलीकॉप्टर पहले ही रायपुर में अभ्यास कर चुके हैं। नौ विमानों के माध्यम से लगभग 40 मिनट तक गगन में अद्भुत फॉर्मेशन और कलाबाजियों का प्रदर्शन किया जाएगा।