छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2026: तीजन बाई और संत रविदास के नाम पर दो नए राज्य अलंकरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकार यह राज्य अलंकरण कला, संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता, खेल, कृषि, समाजसेवा, महिला सशक्तीकरण, सहकारिता, श्रमिक कल्याण और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में बेहतर योगदान देने वालों को प्रदान करती है। विभिन्न विभाग अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े योग्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम भेजते हैं, जिसके बाद चयन समिति पुरस्कार विजेताओं का चुनाव करती है।तीजन बाई और संत रविदास के नाम पर दो नए सम्मान शुरू होने से सरकार ने अलंकरणों की सूची में दो नई श्रेणियां जोड़ी हैं। पिछले वर्ष राज्योत्सव 2025 में प्रशासन ने 34 श्रेणियों में राज्य अलंकरण दिए थे। उस दौरान कुछ श्रेणियों में एक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मान मिला था, जिससे विजेताओं की कुल संख्या 34 से अधिक रही थी। दानवीर भामाशाह सम्मान और छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान जैसे पुरस्कारों के माध्यम से सरकार ने समाजसेवा और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले लोगों को सम्मानित किया था।राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट अलंकरण प्रदान करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग यति यतनलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल और महाराजा अग्रसेन सम्मान देता है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति, गुरु घासीदास और डॉ. भंवरसिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान प्रदान करता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग गुण्डाधुर और महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान देता है। महिला एवं बाल विकास विभाग मिनीमाता, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति और माता बहादुर कलारिन सम्मान प्रदान करता है।संस्कृति एवं पर्यटन विभाग हबीब तनवीर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, चक्रधर, दाऊ मंदराजी, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य, किशोर साहू, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, लक्ष्मण मस्तुरिया और लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार देता है। जनसंपर्क विभाग चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता और पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान प्रदान करता है। इसके अलावा सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, मत्स्य, श्रम, पुलिस, विधि और उच्च शिक्षा विभाग भी अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करते हैं।