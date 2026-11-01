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पप्पू देशमुख हत्याकांड: महाराष्ट्र के कई शहरों में तलाश, रायपुर से गिरफ्तार हुए जीजा-साले

Sun, 01 Nov 2026 09:02 AM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव Published by: अमन कोशले Updated Sun, 01 Nov 2026 09:02 AM IST
सार

पप्पू देशमुख हत्याकांड के दो मुख्य फरार आरोपी रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने प्रफुल्ल साहू उर्फ विक्की और उसके साले मुकेश साहू को बसंत विहार इलाके से पकड़ा। वारदात के बाद दोनों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ठिकाने बदलकर छिप रहे थे।

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Pappu Deshmukh murder case: Two main accused, brother-in-law and brother-in-law, arrested from Raipur
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजनांदगांव पुलिस ने बहुचर्चित सत्यजीत देशमुख उर्फ पप्पू देशमुख हत्याकांड के दो मुख्य भगोड़े आरोपियों प्रफुल्ल साहू उर्फ विक्की और उसके साले मुकेश साहू को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रायपुर के बसंत विहार इलाके से घेराबंदी करके पकड़ा। पूछताछ में दोनों जीजा-साला ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पूर्व में ही जेल भेज चुकी है।
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रायपुर के बसंत विहार से गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार यह वारदात 16 अगस्त की रात चौकी चिखली क्षेत्र में हुई थी। मुख्य आरोपी प्रफुल्ल साहू, मुकेश साहू, बबलू साहू उर्फ बल्ला और एक नाबालिग सत्यजीत देशमुख के घर में जबरन घुसे। आरोपियों ने घर के भीतर पप्पू देशमुख के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। गंभीर रूप से घायल अवस्था में आरोपी पीड़ित को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए, जहां इलाज के दौरान सत्यजीत की मृत्यु हो गई। मामले में  शिकायत मिलने पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बबलू साहू उर्फ बल्ला और नाबालिग को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दबिश
वारदात के बाद से ही आरोपी प्रफुल्ल साहू और मुकेश साहू लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख शहरों में लगातार छापेमारी की। पुलिस ने नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, पुणे और शिर्डी समेत अनेक स्थानों पर दबिश दी। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के गुप्त ठिकानों का पता लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों के रायपुर के बसंत विहार इलाके में छिपे होने का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर दोनों को धर दबोचा।
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कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस की सघन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने साथियों संग मिलकर सत्यजीत की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि आरोपी प्रफुल्ल साहू के विरुद्ध महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तथा दुर्गापुर थानों में पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे मुख्य आरोपी मुकेश साहू के खिलाफ भी पूर्व से कई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अदालत के निर्देश पर उन्हें जेल भेजा गया है।
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