पप्पू देशमुख हत्याकांड: महाराष्ट्र के कई शहरों में तलाश, रायपुर से गिरफ्तार हुए जीजा-साले

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पुलिस के अनुसार यह वारदात 16 अगस्त की रात चौकी चिखली क्षेत्र में हुई थी। मुख्य आरोपी प्रफुल्ल साहू, मुकेश साहू, बबलू साहू उर्फ बल्ला और एक नाबालिग सत्यजीत देशमुख के घर में जबरन घुसे। आरोपियों ने घर के भीतर पप्पू देशमुख के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। गंभीर रूप से घायल अवस्था में आरोपी पीड़ित को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए, जहां इलाज के दौरान सत्यजीत की मृत्यु हो गई। मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बबलू साहू उर्फ बल्ला और नाबालिग को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।वारदात के बाद से ही आरोपी प्रफुल्ल साहू और मुकेश साहू लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख शहरों में लगातार छापेमारी की। पुलिस ने नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, पुणे और शिर्डी समेत अनेक स्थानों पर दबिश दी। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के गुप्त ठिकानों का पता लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों के रायपुर के बसंत विहार इलाके में छिपे होने का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर दोनों को धर दबोचा।पुलिस की सघन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने साथियों संग मिलकर सत्यजीत की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि आरोपी प्रफुल्ल साहू के विरुद्ध महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तथा दुर्गापुर थानों में पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे मुख्य आरोपी मुकेश साहू के खिलाफ भी पूर्व से कई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अदालत के निर्देश पर उन्हें जेल भेजा गया है।