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दिल्ली से आकर किराए के मकान में ली पनाह: स्कूटर पर रेकी कर चुराते थे रेलवे की कॉपर केबल; 17 आरोपी दबोचे गए

Wed, 16 Sep 2026 06:26 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 16 Sep 2026 06:26 PM IST
सार

बिलासपुर और अनूपपुर रेल क्षेत्र में रेलवे की कॉपर केबल चोरी करने वाले गिरोह का आरपीएफ ने खुलासा किया है। कार्रवाई में 10 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले सात रिसीवर समेत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 

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Railway Security Crackdown 17 Arrested as RPF Uncovers Inter-State Copper Cable Theft Gang
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार
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रेलवे सुरक्षा बल ने बिलासपुर और अनूपपुर रेल क्षेत्र में सक्रिय कॉपर केबल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 10 चोर और चोरी का सामान खरीदने वाले सात रिसीवर शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी की गई कॉपर केबल, रेलवे की अन्य तांबे की सामग्री और रेकी में इस्तेमाल किए गए चार स्कूटर जब्त किए गए हैं।
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किराए के मकान में रहकर करते थे रेकी
रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, बुढ़ार, सिंहपुर, छादा और शहडोल क्षेत्र में रेलवे की कॉपर केबल चोरी होने की कई घटनाएं दर्ज की गई थीं। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ बिलासपुर और अनूपपुर की संयुक्त टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि गिरोह के बदमाश दिल्ली से अनूपपुर आकर किराए के मकानों में ठहरते थे। इसके बाद आरोपी स्कूटर पर सवार होकर रेलवे ट्रैक तथा आसपास के इलाकों में घूम-घूमकर कॉपर केबल और तांबे के अन्य उपकरणों की रेकी करते थे। मौका मिलते ही आरोपी केबल काटकर चोरी कर लेते थे।
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चांदनी चौक की कबाड़ मंडी में बेचते थे चोरी का सामान
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जानकारी दी कि वे चोरी की गई रेलवे सामग्री को दिल्ली ले जाते थे। वहां चांदनी चौक स्थित कबाड़ मंडी में इस सामान को बेचा जाता था। गिरोह में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर भी बराबर शामिल थे। गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए आरपीएफ ने प्रभावित रेलखंडों में लगातार निगरानी बढ़ा दी और सुरक्षा गश्त तेज कर दी।
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उमरिया और गाजियाबाद से गिरफ्तारी
मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने दो आरोपियों को उस समय पकड़ा, जब वे उमरिया में ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं, एक अन्य आरोपी को गाजियाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य बदमाशों को भी पकड़ लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में चोरी की कॉपर केबल और अन्य तांबे की सामग्री बरामद हुई है। रेकी में इस्तेमाल किए गए चार स्कूटर भी जब्त किए गए हैं। आरपीएफ की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और खरीदारों की पड़ताल की जा रही है।
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