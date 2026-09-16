दिल्ली से आकर किराए के मकान में ली पनाह: स्कूटर पर रेकी कर चुराते थे रेलवे की कॉपर केबल; 17 आरोपी दबोचे गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, बुढ़ार, सिंहपुर, छादा और शहडोल क्षेत्र में रेलवे की कॉपर केबल चोरी होने की कई घटनाएं दर्ज की गई थीं। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ बिलासपुर और अनूपपुर की संयुक्त टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि गिरोह के बदमाश दिल्ली से अनूपपुर आकर किराए के मकानों में ठहरते थे। इसके बाद आरोपी स्कूटर पर सवार होकर रेलवे ट्रैक तथा आसपास के इलाकों में घूम-घूमकर कॉपर केबल और तांबे के अन्य उपकरणों की रेकी करते थे। मौका मिलते ही आरोपी केबल काटकर चोरी कर लेते थे।पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जानकारी दी कि वे चोरी की गई रेलवे सामग्री को दिल्ली ले जाते थे। वहां चांदनी चौक स्थित कबाड़ मंडी में इस सामान को बेचा जाता था। गिरोह में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर भी बराबर शामिल थे। गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए आरपीएफ ने प्रभावित रेलखंडों में लगातार निगरानी बढ़ा दी और सुरक्षा गश्त तेज कर दी।ये भी पढ़ें-मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने दो आरोपियों को उस समय पकड़ा, जब वे उमरिया में ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं, एक अन्य आरोपी को गाजियाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य बदमाशों को भी पकड़ लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में चोरी की कॉपर केबल और अन्य तांबे की सामग्री बरामद हुई है। रेकी में इस्तेमाल किए गए चार स्कूटर भी जब्त किए गए हैं। आरपीएफ की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और खरीदारों की पड़ताल की जा रही है।